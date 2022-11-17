Родившая в 11 лет Валя Исаева нашла замену Хабибу

Валя и Хабиб поженились, когда ей исполнилось 17. Их дочери Амине тогда было 6 лет. Фото: Личный архив

Недавно «КП» сообщила о том, что москвичка Валя Исаева, родившая первенца в 11 лет от 19-летнего гастарбайтера Хабиба Патахонова, собирается разводиться с мужем. За годы брака у пары родились четверо детей.

Валя многое прощала мужу и терпела его побои. Последней каплей стало то, что этим летом Хабиб втайне от жены записался добровольцем и ушел воевать в Донбасс. Валя осталась одна с четырьмя детьми без денег. Мы выяснили, что сейчас происходит в жизни многодетной мамы.

«Я подала на развод», - рассказала «Комсомолке» Исаева. Одновременно она решила сменить имя на Муслима (так теперь Валя называет себя в соцсетях) и начать новую жизнь).

- Я долго терпела рукоприкладство Хабиба, прощала. Но теперь он мне совсем не помогает, совсем забыл о детях, - сетует она.

Уехав в Донбасс, Хабиб обещал Вале, что на его банковскую карту придут деньги. Мол, на эти средства она сможет растить детей. Однако вскоре мужчина карточку заблокировал. Ранее Валя по настоянию мужа ушла с работы, чтобы сидеть с младшим сыном, которого еще не берут в садик. В итоге Исаева осталась и без работы, и без денег.

В августе муж попал в госпиталь из-за контузии. После реабилитации Хабиб приехал в Москву и сразу снова записался контрактником в Донбасс. Валя заявила ему по телефону, что разводится. Собрала вещи мужа и передала их через знакомого. Хабиб в ответ признался, что у него есть девушка, и даже дал ее телефон. Сказал, что она должна выслать Исаевой деньги от его контракта на содержание детей.

- Даже если мы с Хабибом не живем, по закону он должен платить алименты на детей, - говорит Исаева.

Тем временем у самой Вали тоже появился мужчина. Новый возлюбленный пока себя не афиширует. Хотя Исаева показывает его в соцсетях. Молодого человека зовут Мансур Хатуев.

Сейчас у Вали новый мужчина - уроженец Грозного Мансур Хатуев. Фото: Личный архив

- У Вали есть молодой мужчина, он из Чечни, - подтвердила «КП» ее знакомая Елена Королева, внучка Людмилы Гурченко. - Она с ним в Грозный ездила несколько раз. Валя мне сказала, что у них любовь, она нашла замену отцу своих детей. Правда, мне одно непонятно: почему ни один из ее мужчин не помогает Вале. Еще законный муж Хабиб воюет в Донбассе, и ему дела нет до детей. А новый мужчина ухаживает за Валей, но и он не особо дает ей денег. Недавно она у меня взаймы брала 10 тысяч рублей. И все не может отдать. Я лично пока настороженно отношусь к новому избраннику Вали. Рано делать выводы, насколько серьезны его намерения. Валя рассказывает, что пока у нее трудности с работой. Но ей сделали предложение на Первом канале - быть может, она снова пойдет работать гостевым редактором.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Тянут из-за квартиры

- Хабиб не хочет давать Вале развод, его и так все устраивает, - рассказал «КП» юрист, который его консультирует. - Хабиба Валя зарегистрировала в квартире своей бабушки. Но после смерти бабушки выяснилось, что квадратные метры не приватизированы. И Валя оформила социальный наем на это жилье в Капотне. Однако давали квартиру не только Вале, а всей семье с четырьмя детьми. И Хабибу, как их отцу, в том числе. Теоретически он может претендовать на долю в этой квартире и жить в ней. Этот вопрос в стадии обсуждения. Пока у супругов не получилось решить все нюансы по разводу. Отношения у них натянутые, практически не общаются. Видимо, за них это будут делать представители.

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