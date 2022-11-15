Высокоточные «Калибры» так не летают: Почему ракеты в Польше не могут быть российскими

Две ракеты попали в зерносушилки в деревне Пшеводув на востоке Польши Фото: REUTERS

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Две ракеты попали в зерносушилки в деревне Пшеводув на востоке Польши (это недалеко от границы с Украиной). Первым об этом сообщило польское радио ZET, ссылающееся на неофициальные источники. По данным радиостанции, погибли два человека. На месте работает полиция, прокуратура и армия. Принадлежность ракет в сообщении не уточняется. Также сообщается, что с аэродрома у города Томашув-Мазовецкий в небо подняли боевые самолеты. Премьер Польши Матеуш Моравецкий созвал встречу комитета совета министров по безопасности после сообщения об инциденте. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер пообещал, что все данные, представленные на заседании, «если это будет возможно, представят как можно шире общественному мнению». Он также призвал не публиковать неподтвержденную информацию.

ОФИЦИАЛЬНО

Минобороны РФ:

Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.

Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось.

Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.

ВЕРСИИ И ВОПРОСЫ

Странно, что о ЧП первой сообщила не государственная, а частная радиостанция. Причем, со ссылкой на неофициальные источники. Это на Польшу не похоже. Что-то в польских «верхах» явно дрогнуло. Идем дальше. Можно и к бабке не ходить, - Варшава будет обвинять Москву. Тем более, что есть повод: Россия только что устроила новые массированные удары по Украине (включая Западную, в том числе Львов). Следовательно, поляки будут полагать (и наверняка доказывать!), что российские ракеты под эту шумиху были запущены на Жешув (там создан огромный «хаб» западных вооружений перед отправкой на Украину). Но по какой-то причине не долетели до Жешува и бухнулись в зернохранилище Пшеводува (расстояние между ними – «всего" 180 км). Экзотичная версия. Сразу две ракеты попали в «точку», не имеющую никакого военного значения?!! Высокоточные «Калибры» так не летают. За 9 месяцев военной спецоперации еще не было случая чтобы эти ракеты сбились с курса и «заблудились». Да и «под ручку» на цель не идут. Да и чьи именно были взорвавшиеся ракеты, полякам еще предстоит доказать. А если доказать не смогут, то запросто сделают подлог – выпросят у украинцев осколки и какие-то части взорвавшихся «Калибров». А если не «Калибры», а оперативно-тактические ракеты «Точка-У»? У Поляков их нет. А вот у украинцев есть. «Точка-У» бьет на 120 км, - до Пшеводува достает запросто. Есть у Украины и С-300, из которого они однажды шмальнули по жилому дому в Харькове. Могли они затеять такую авантюру? Да запросто! Своего рода польская Буча в ракетном исполнении.

И все же, что конкретно «тандемом» прилетело в польскую деревеньку, - в этом еще предстоит разобраться. Но провокационный мухлеж поляков можно гарантировать. Только вот и о другом думается. В Польше стоят хваленые американские комплексы «Пэтриот», - чего же они, как говорится, и усом не повели? «Не видели» ракет? Или наоборот – видели, но умышленно «отвернули глаза»?

Все это сильно смахивает на польско-украинскую провокацию. С очень серьезным прицелом. «Логика» и Варшавы уже читается: "Россия напала на страну НАТО", - а по уставу блока такое считается нападением на всех членов Североатлантического альянса. Потому надо отвечать. Как? Да для начал ввести войска НАТО на Украину! И первым делом – польские. На Западную Украину. На "исконные польские" земли. Ну а затем уже всем «колхозом» навалиться на Россию. А это уже война. Мировая. Третья. И последняя для Европы. Впрочем, разве только для нее?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чьи ракеты упали в Польше и повод ли это для войны НАТО с Россией: Вся правда о случившемся

Обломки упавшие в Польше похожи на детали ракеты украинской ПВО С-300 (подробнее)