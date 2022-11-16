Мобилизованные в Запорожье укрепляют оборону: «А если будет приказ «Вперед» - пойдем до конца»

Фото: Александр КОЦ

Из-под Херсона, я уезжал под массированный информационный огонь украинского Центра информационно-психологических операций. Телеграм разрывался от панических слухов, умело вброшенных украинской стороной: «в Голой пристани уличные бои», «в Верхней Каховке слышна автоматная стрельба», «Кинбурнскую косу» заняли силы спецопераций ВСУ», «Алешки перешли под контроль Киева»… Во всех этих сообщениях речь шла о нашем плацдарме на левом берегу Днепра, куда Россия вывела свою группировку с той стороны.

В зеркале заднего вида мелькали идиллические Алешки, утопавшие в солнечных лучах. На набережной гуляли беспечные пары, а рыбаки удили с пристани, к которой совсем недавно причаливали речные катера, перевозившие беженцев. В тот день, когда уже был взорван Антоновский мост, но украинские войска еще не зашли в Херсон, на той стороне, на Речном вокзале, собрались около 600 человек.

Столько за один раз здесь не собиралось за все время объявленной эвакуации. Многие до последнего момента не воспринимали всерьез предупреждения властей Херсонской области, что нужно эвакуироваться. В итоге людей спасали энтузиасты на частных катерах, которые до прихода ВСУ умудрились вывезти этих людей на противоположный берег. Официальный Киев такую возможность гражданам, которых считает своими, уже не дает. Хотя желающие еще есть. Я знаю это по сообщениям, которые мне присылают с той стороны.

Фото: Александр КОЦ

К вечеру и Новую Каховку, и Алешки, и Голую пристань начали крыть артиллерией с правого берега. Однако форсировать Днепр противник пока не пытается. И что-то мне подсказывает, что пока он не будет этого делать. Ему еще надо наладить военную логистику. Плюс есть боязнь, что подрыв Каховской плотины смоет потоком воды любые наступающие порядки. Я помню, как Украина, не задумываясь, сама сделала то же самое в марте на реке Ирпень во время боев под Киевом. Да и логичнее высвободить часть войск, направив их на другое направление. Например, в Запорожье.

Другой вопрос, что здесь, в Запорожской области России, к этому готовятся. Серьезно готовятся. Я убедился в этом, проехав по региону на машине. Мощнейшие фортификационные укрепления, противотанковые рвы и валы, бетонные заграждения, которые уже назвали «зубами дракона» и блиндажи. Их уже сейчас обивают вагонкой строители – армия готовится зимовать в полях. А они здесь обширные, прорезаются лишь узкими полосками леса. И когда выпадет первый снег, эта земля превратится в непролазную для техники «муляку».

Пока земля сухая, мобилизованные из Кабардино-Балкарии укрепляют свои позиции и готовят землянки в одной из лесополос на прорывоопасном Ореховском направлении. Это вторая линия обороны. Разговор идет под аккомпанемент артиллерии, как вражеской, так и российской.

Фото: Александр КОЦ

- Обстановка нормальная, но бывает, когда припекает уже, - пожимает плечами компьютерщик в миру, а ныне – старшина роты с позывным «Дед». - Сейчас мы обустроились уже тут, делаем позиции, жилье себе, справляемся.

- Быт у вас спартанский, - оглядываю жиденький лесок, в котором торчат трубы буржуек, - тяжело в таких условиях?

- Как говорят, Москва не за три дня построилась. Поначалу, конечно, было чуть трудно, а сейчас все нормально стало.

- Что с подготовкой у вас?

- Помогают уже на месте освоиться. Вот приезжали люди с других позиций, объясняли, как правильно окопаться, как нести службу в ночное время, как днем. Так и помогаем друг другу. Ну и я раньше служил. Как говорится, в крови все остается. Приезжаешь, заново переучиваешься. Нам поставили задачу держать оборону. Насчет страха… Я не боюсь ничего в этой жизни. Много чего видел.

- Повестка пришла – не было у тебя мысли не пойти в военкомат? – спрашиваю еще одного бойца с позывным «Кабаз».

- Нет, не было. Наоборот, я хотел прийти добровольцем.

- Почему?

- Как почему… Если я не приду, если другие не придут, кто будет за нас потом воевать?

- А если завтра будет приказ идти вперед? – спрашиваю третьего – с позывным «Нальчик».

- Ну, если скажут, будем идти. До конца.

Напротив в поле выезжает реактивная система залпового огня «Град», разворачивает свои «трубы» в сторону противника и выпускает несколько снарядов. Затем срывается с места и быстро меняет позицию. Я знаю об этом подразделении. Недавно именно оно остановило попытку наступления на этом направлении. После чего украинское командование дало четверо суток на поиск и уничтожение артиллерийского спецназа. Об этом он узнал из радиоперехвата.

Фото: Александр КОЦ

- Технику мы замаскировали и четыре дня не отходили далеко от подвалов, «птички» их летали, но нас так и не вычислили, - рассказал мне позже командир реактивной батареи с позывным «Казань».

- А сейчас по кому лупили?

- Доброе утро пожелали, противнику. Разведка заметила скопление живой силы, от одного до двух взводов. Окапывались, готовили опорные пункты, маскировались, утеплялись. Туда подъезжает и техника, и гражданские машины, скорее всего, идет подвоз боеприпасов. Вероятно готовили взводный опорный пункт на каком-то бугре или высотке, с которой виден наш передний край.

В последнее время наша разведка отмечает серьезное усиление противника на этом направлении. Вероятно Киев рассчитывал на политический эффект от саммита G20. Однако российская ракетная атака во вторник вечером наглядно показала, что на разговор Украины с позиции силы не настроена.

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