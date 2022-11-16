В Америке созрел новый лидер. Знаменитый общественник сделал прогноз о будущем США

Виталий Коротич. Фото: Александр ГАМОВ

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально объявил о начале участия в президентской гонке-2024. Об этом, как сообщает Reuters, он сказал в штате Флорида, обращаясь к своим сторонникам. - Вы знаете, во всех супердержавах такая необходимость время от времени назревает, - иронично заметил в эфире Радио «Комсомольская правда» бывший главный редактор «Огонька», 10 лет проживший в США, общественный деятель Виталий Коротич. - У республиканцев и демократов в США есть два лидера, но оба они свое уже отработали – это и Трамп, и Байден.

Вот сейчас в республиканской партии созрел совершенно новый 43-летней молодой политик, который губернаторствует во Флориде (Коротич имеет ввиду Роне Десантиса. - А.Г.)

По всем опросам, его авторитет уже превысил авторитет Трампа. Трамп себя будет проталкивать, будет рваться, но его время, как я заметил, уже прошло. Как, впрочем, и Байдена.

Так, по крайней мере, все говорят – в том числе, и мои американские знакомые.

Я просто вспоминаю, как у нас приходил к власти в Политбюро ЦК КПСС Горбачев, оттесняя наших стариков. Хорошо это стало для СССР или плохо, но это было необходимо.

Вот сейчас такая необходимость назрела в Америке. Посмотрим.

Но надо иметь ввиду: в 2024 году Трампу уже будет к 80-ти по годам. Поздновато.

- А Байдена уже почти 80. Ясно… А ваши американские друзья именно так и говорят?

- Они хотят перемен. И - новых лидеров. Люди уже устали от всего этого…

И провал вот этой индонезийской сходки, он очень ярко показывает, что нужно поколение новых лидеров, нужны новые люди, которые придут и будут думать соответственно новому времени.

- А там провал, да?

- Ну, давайте так. Началось все с того, что 20 человек приехали…

- Приехали не все.

- …и отказались фотографироваться вместе, как положено в начале.

Затем сделали заявление о том, что они ни в коем случае не будут участвовать ни в одном мероприятии, где будет кто-то из России.

То есть, это был совершенно заданный такой, наработанный перед «двадцаткой» ход , где каждому выступающему давали только три минуты.

А до этого Салливан, советник Байдена, оказался в Киеве, они поработали с Зеленским и он получил 20 минут.

И он говорил там очень такие тревожные слова, которые отметил наш министр иностранных дел: типа - что, в общем-то, пора уже, как когда-то американцы высадились в Нормандии, так и сейчас надо уже вмешаться западным силам в войну на Украине.

- Он не знает истории.

- Да, это очень страшно было.

И вот, когда все это происходит, когда все это случается, вдруг начинается целый поток ассоциаций, как готовится и назревает новая война.

Это было бы самое страшное, что может быть.

Эта самая сходка этих самых лидеров мировых, она не оправдала себя, потому что они ничего, абсолютно ничего, не смогли обсудить, ничего не смогли сделать.

Они не смогли получить и резолюцию, «всенародно обвиняющую» Россию, и таким образом все повисло в воздухе.

- Да и хорошо!

- Никаких хороших событий не было. Я думаю, что мы их дождемся.

- Чего дождемся?

- Событий хороших…

Я сейчас стою на улице, под снегопадом.

- Берегите себя. Не простывайте!