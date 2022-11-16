Дональд Трамп выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы в 2024 году

Дональд Трамп заявил, что вступает в президентскую гонку-2024. Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп официально объявил о начале участия в президентской гонке-2024. Об этом Трамп сказал во вторник 15 ноября в штате Флорида, сделав официальное обращение к своим сторонникам. Об этом сообщает Reuters.

«Сегодня я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов», - сказал Трамп.

С начала президентского срока Джо Байдена бывший президент Дональд Трамп постоянно критиковал политику его кабинета и даже назвал Байдена врагом государства. Такое заявление Трамп сделал, выступая на митинге в Пенсильвании, добавив, что нынешняя власть в США использует Федеральное бюро расследований в качестве оружия против своих противников.

Ранее Трамп усомнился, что США могут просуществовать еще два года под руководством Байдена.

Напомним, действующий президент США Джо Байден также заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году.