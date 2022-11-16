Распознает даже рукописный почерк: Тинькофф запустил первый в России сканер номера телефона

В мобильном приложении Тинькофф заработал сканер номера телефона, способный распознать любые номера — как напечатанные, так и написанные от руки. С его помощью клиенты Тинькофф могут моментально совершить денежный перевод, отсканировав любой номер телефона в любом виде.

К запуску технологии Тинькофф создал информационный мультфильм, который показывает как работает технология в действии.

Сканер — это собственная разработка Центра технологий искусственного интеллекта Тинькофф, у него нет аналогов в России. Система распознает цифры телефонного номера на основе нейронных сетей и алгоритмов. На обработку одного изображения уходит менее 0,3 секунды.

При наведении умной камеры на номер телефона сканер анализирует изображение, находит области с цифрами и объединяет их в строки, убирая информацию, которая не относится к номеру телефона. Далее, найденные строки распознаются с помощью нейронной сети, из полученных вариантов алгоритм поиска выбирает наиболее подходящие последовательности цифр, которые являются номерами телефонов российских операторов.

Если на поверхности изображены несколько телефонных номеров одновременно, сканер считывает их все и предлагает пользователю выбрать нужный.

- Начав работать над сканером, мы поняли, что стандартные наборы рукописных данных не подходят под наши задачи - в реальной жизни люди пишут цифры иначе.

Поэтому, чтобы сканер быстро и четко считывал написанные от руки номера телефонов, мы разработали собственный генератор всевозможных почерков, который позволил создать технологию распознавания номеров. Когда вы попробуете отсканировать номер телефона для перевода, вы удивитесь, насколько это удобно и быстро, - говорит вице-президент по бизнес-технологиям Тинькофф Константин Маркелов.