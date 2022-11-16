Только 16% россиян считают, что зоопарки и цирки с животными нужно сохранить

Диким животным не место за решеткой, считают респонденты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Диких животных нельзя содержать в неволе, а их выступления в цирках необходимо запретить. Так отреагировали россияне на нападение тигра на известного дрессировщика Эдгара Запашного. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Накануне во время репетиции молодой тигр ударил циркача по лицу лапок так сильно, что Запашного пришлось госпитализировать. И хотя дрессировщик заявил, что сам виноват в случившемся, россияне все же выразили уверенность, что опасным животным не место среди людей.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

Так, 38% россиян заявили, что цирки и зоопарки – это тюрьма, и всех диких животных необходимо выпустить на волю. Диким животным не место за решеткой, считают респонденты.

«Я вообще запретил бы зоопарки и прочие заведения, где находятся животные. По-моему, содержание хищников в неволе можно расценивать, как жестокое обращение», - говорит участник опроса.

«Я тоже против цирков и зоопарков. Диким животным не место в клетке», - соглашается другой.

При этом 15% опрошенных считают, что если людям хочется все же сохранить контакт с дикой природой, что можно оставить, например, сафари-парки, где животные живут в привычной среде обитания и почти не ощущают влияния человека на свою жизнь. Такое вмешательство еще можно считать приемлемым, говорят респонденты.

13% добавляют, что в неволе можно держать больных животных или тех, которые к диким условиям по какой-то причине не приспособлен. Из гуманности им можно помогать, ведь в дикой природе они бы погибли.

Еще 6% добавили, что считают допустимым содержание диких животных в неволе, например, в просторных вольерах, но выступают категорически против дрессировки. Заставлять львов и тигров выполнять команды – это уже совсем издевательство, считают опрошенные.

А вот 16% россиян признались, что не имеют ничего против цирков и зоопарков. Респонденты говорят, что сами с удовольствием ходят смотреть на диких животных и думают, что такое знакомство с дикой природой полезно детям.

«По стране гастролируют цирковые коллективы, и если есть в составе хоть одно животное, обезьянка или даже собачка, дети с восторгом смотрят выступление. Делятся впечатлениями в первую очередь о животном. Дети так учатся любить животных, ведь большинство городских жителей в бытовой жизни животных не видят», - делится своим мнением участница опроса.

Оставшиеся 12% заявили, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 9,8 тысячи человек.