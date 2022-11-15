Молодой тигр напал на Эдгарда Запашного Фото: Алексей БУЛАТОВ

Народный артист и известный дрессировщик Эдгард Запашный попал в больницу. Его госпитализировали после случайного нападения тигра.

По словам Запашного, все случилось во время репетиции с молодым тигром по кличке Рой.

- Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника. Как говорится: сам виноват, моя ошибка! - написал Запашный в своем телеграм-канале.

Напомним, в 2018 году дрессировщик хищников оказался на волоске от гибели или серьезных увечий. На Эдгарда Запашного напала тигрица Жанна. Спустя пару часов после того, как это случилось, укротитель и директор Большого Московского цирка выложил видео инцидента на арене. Позже Запашный рассказала, что был уверен, что тигрица его порвет.

А до этого, в 2009 году Эдгард Запашный, серьезно травмировавший руки в результате несчастного случая, перенес операцию в Германии. Сообщалось, что Запашный сильно облокотился на раковину в ванной комнате в загородном доме, и она рухнула на пол вместе с закрепленным зеркалом. В результате артист упал, и осколки сильно разрезали ему обе руки.