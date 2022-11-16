Российский оператор "Первого канала" Юрий Шолмов Фото: социальные сети

41-летний москвич Юрий Шолмов больше 15 лет работает оператором в новостной службе Первого канала. Бывал много где, видел всякое. И горячие точки, и разнообразных лидеров наций. Того же Джона Байдена — не раз.

Но американский президент его трогал впервые. Дело было в саду — в кулуарах саммита, в момент неформального общения глав государств.

- Обычно прессу отсекают подальше, - объясняет Юрий. - Я удивился, что спокойно могу подойти к президентам. Вот в Риме тоже был как-то саммит — мы снимали с 20 метров. А тут индонезийская охрана работала очень вежливая, предупредительная. Я увидел американского президента, он чуть подотстал. Его снимала американская журналистка, девушка с камерой. И я думаю: ну, раз ей можно, почему мне нельзя? И подошел к ним. И мы начали писать диалог с Макроном.

Юрия в зал ходит давно, но особенно упорно занимается 7 лет. 4-5 раз в неделю. Фото: социальные сети

И Байден, стало быть, разглядел фактуру российского оператора,

- Его бицепсы больше чем моя голова! - восхитился глава США. - Мы такие называем «пушками».

- А мы - «банками», - наверняка подумал в ответ Юрий, но вслух ничего не сказал: работа же.

Он сначала даже не понял, что Байден идет к нему:

- Я сначала отшагнул назад, чтобы ему не мешать.

Фото: социальные сети

А тут его еще и Эммануэль Макрон похвалил:

- Хорошо тренируетесь!

Коллеги из мировых СМИ нацелились было проинтервьюировать Юрия, да он уж был таков: следующая съемка.

Теперь Шолмову даже слегка неловко. Железки для него — только хобби:

- Я не считаю, что достиг чего-то. Я смотрю в зеркало и все равно вижу свои недочеты...

В зал он ходит давно, но особенно упорно занимается 7 лет. 4-5 раз в неделю. Даже в командировках и в отпуске: заранее узнает, есть ли в отеле или где-то поблизости тренажерный зал. Занимается вместе со своим коллегой, ассистентом оператора Андреем — тот тоже обожает это дело.

- Я так отдыхаю! - признается Юрий.

Отдых Юрия состоит, в частности, в том, что он жмет лежа 140-150 кг на 6-8 раз. Имеется в виду штанга. Профессионалы и больше жмут, конечно, но Юрий — любитель. У него даже тренера нет! И вот такой результат. А ведь каждый, кто хоть раз ложился под штангу и брал в руки гантели, знает, какой это адский труд — чтобы кубики были и мышцы росли. Вообще-то фигура Аполлона природой не предусмотрена — тело и так норовит набрать жирок и отпустить животик.

41-летний москвич Юрий Шолмов больше 15 лет работает оператором в новостной службе Первого канала. Фото: социальные сети

Друзья Юрию завидуют, девушки ахают, жена гордится.

Вы удивитесь, но есть у оператора и другое хобби — он играет в хоккей, в любительской команде журналистов. Нападающим. Страшно, должно быть, противнику, когда на него несется Шолмов с его ростом в 186 см и весом в 109 кг.

Из командировок оператора ждут красавица-жена и двое детей. Это, считает Юрий, куда большее достижение, чем бицепсы. Даже если они больше, чем голова Байдена.

- Мы с ним из одной команды? - напомним, с надеждой спросил американский президент. Ему ответили, что обладатель завидных «пушек» русский. И теперь Байдену предстоит поразмыслить, что есть его команда.

Так наш оператор невольно послужил делу дипломатии. Это у него в генах: дедушка у меня был послом на Филиппинах. Кстати, в Индонезии Шолмов почувствовал себя как дома. Оказывается, москвич родился в Бомбее, а потом 2-3 года прожил… как раз в Джакарте: родители работали в корпункте РИА «Новости». И эта командировка запомнится ему не только общением с Байденом:

- Когда вышел из самолета, я почувствовал этот запах тропиков… Как в детстве!