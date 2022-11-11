«Чтобы не подвергать мир опасности»: Резко исчезнувший Гарик Харламов неожиданно объявился с заявлением

Фото: ТНТ

В начале ноября печальная новость взбудоражила общественность — и без того не очень счастливый в последнее время (санкции, развод и борьба с лишним весом) Гарик Харламов получил еще один удар в спину — его убрали из эфира шоу Comedy Club, где он работал с момента выхода первого выпуска. Наивный зритель воспринял эту новость всерьез, хотя с самого начала было понятно, что ситуация попахивает незатейливым пиар-ходом.

Чуть позже Гарик подал сигнал — и стало понятно, что в скором времени он скорее вернется в эфир, чем нет. Так и вышло. В ближайшем выпуске Comedy Club харизматичный шоумен вновь будет разогревать публику вместе с давним другом-конферансье Павлом Волей.

Фото: ТНТ

Как ни в чем не бывало Харламов вернется в выпуск проекта, гостями которого сделали актрису и ведущую Анну Хилькевич («Универ»), певца Руслана Пегова и танцовщицу Марию Панган.

Фото: ТНТ

Свое таинственное исчезновение и не менее загадочное возвращение Харламов объясняет не без сарказма.

— Чтобы оценить то, что имеешь, ты должен сначала это потерять, — применяет цитатник ВК артист. — Это я понял, когда похудел. Всего две недели без меня в Comedy Club, а уже столько всего произошло: сольный концерт Бебуришвили на ТНТ, крах криптовалют, новое видео Мадонны в белье… В общем, чтобы не подвергать мир опасности, возвращаюсь отдохнувший: уже в эту пятницу снова в Comedy Club общаемся с гостями вместе с Пашей.

Помимо громких и эксцентричных сценок Демиса Карибидиса зрители увидят и стендап Павла Воли, и миниатюру Гарика Харламова, который вместе с Мариной Кравец разыграет пару, решившую провести вечер без смартфонов.

Comedy Club, ТНТ, пятница, 21.00