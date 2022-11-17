Зеленский довел даже Байдена: Киев в панике - никто не верит в ложь про ракеты Польше

Президент Украины Владимир Зеленский.
Фото: REUTERS
Американские холопы решили перечить украинскому пану – именно так можно расценить развитие сюжета с приземлением так и не вышедших на орбиту и даже на необходимую траекторию украинских С-300, ликвидировавших в Польше трактор и убивших двоих местных мирных селян. Но Киев просто так это не оставит.
Замечательная получилась история. Вспомним – как только стало известно о том, что некие ракеты (или ракета) разбросали навоз с прицепа польского трактора, попутно перевернув его, Зеленский невообразимо приободрился и выступил с истерически- пафосным спичем.
- Сегодня произошло и то, о чем мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше, - заявил Зеленский, поменявший одну нестиранную футболку на более свежую (или менее замызганную), и обратился непосредственно к Польше и окружающему Украину "мировому сообществу". - Свободных людей террор не сломает! Россия противопоставляет себя миру. Россия терроризирует и нас, и всех, до кого может дотянуться. Сделаем все, чтобы остановить ее!
Тут же рядом нарисовался глава МИДа Дмитро Кулеба, который тоже потребовал "жесткого ответа" и "решительных действий". Включились и традиционно не упускающие шанс полаять из подворотни, словно трусливые дворняжки, "союзники" из Прибалтики. В частности, в первых рядах провокаторов и застрельщиков с требованиями обуздать Россию и немедленно выступить на помощь Украине засветились Латвия и Эстония. По пути прихватив с собой еще нескольких таких же "значительных" в мировом масштабе "младоевропейцев".
И какое же разочарование все они испытали, услышав от Байдена и официальных лиц США, что ракеты были не русскими, а украинскими. В Киеве это восприняли буквально как предательство "высоких идеалов демократии" и западных ЛГБТ-ценностей.
Президент США Джо Байден.
Фото: REUTERS
Похоже, Зеленского отрицание принадлежности упавших в Польше ракет к России буквально довело до рыданий. Не помогло и то, что, утешая его, европейские лидеры и даже примкнувший к ним сам Генсек НАТО Столтенберг рассказали доверчивой публике, что неважно, кто конкретно запустил ракету по Польше, все равно виновата Россия. Вольдемар Зеленский моментально превратился в капризного комика, чья реприза не вызвала у публики в зале ни аплодисментов, ни смеха, и начал стоять на своем. Уже практически отдавил его, но не сдвинулся с места ни на сантиметр.
Байден уже вполне логично заключил, что, судя по траектории (вне всякого сомнения, он получил совершенно четкий доклад по этому вопросу от американских военных), упавшие в Польше ракеты не были запущены русскими. Но Вольдемар из Киева не подвинулся ни на йоту.
- Я не сомневаюсь в докладах от командующего ВВС и до главкома Залужного, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар, гордо заявил Зеленский и для придания дополнительной убедительности своим словам добавил с апломбом победителя. - У меня нет причин им не доверять, я с ними войну прошел!
Как-то забыв, что военные действия совсем не закончились и почему-то не вспомнив, что он с ними еще и "в одном танке горел". Попутав берега, на поддержку Зеленского выдвинулось главное орудие украинского МИДА Дмитро Кулеба.
- Россия продвигает конспирологическую теорию о том, что на территории Польши якобы упала ракета украинской ПВО. Это неправда, - заявило лицо и гордость украинской дипломатии и "порекомендовало" сомневающимся. – Это неправда. Не надо подыгрывать российской пропаганде или распространять ее месседжи.
Вот ведь какой этот Кулеба! Не кого-нибудь, а самого Байдена обвинил в распространении "Кремлевских нарративов". Такому дай волю, он президента США еще и в "агенты Путина" запишет. И недорого за это возьмет.
Правда, через некоторое время Зеленского вроде бы убедили, что не стоит так явно противоречить "большому белому господину", и он заявил, что Украине должны обеспечить доступ к обломкам: "Я уверен, что мы должны быть и будем (участвовать в расследовании). Я хочу, чтобы мы были справедливыми и, если это было использование нашей ПВО, то я хочу эти доказательства. Сначала следствие, доступ и данные, которые у вас есть, - вроде бы согласился он, но не смог доиграть эту реплику до конца. - Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета".
Расследования "нелох" наконец-таки захотел. Когда его в собственные ошибки мордой ткнули, завопил: "Какие ваши доказательства?"
В НАТО уже заявили, что разведывательный самолет отследил траекторию ракет, командование ВСУ признало, что в тот момент времени, когда случился инцидент, задействовало ПВО, ракету С-300 уже опознали, осталось только сверить заводские номера, но Вольдемар из Киева упорно продолжает твердить, как в том анекдоте: "Я не обделался! Я не обделался. Это не я!" Вольдемар, простирните шаровары. И ведите себя хотя бы, как один из предшественников на посту президенты Украины, некто Кучма, заявивший после того, как украинская ПВО сбила Ту-154, летевший из Тель-Авива: "Бывает, не надо делать из этого трагедию".
Кстати, заявления Зеленского вызвали такую волну негодования в Сети, в первую очередь, среди западной публики, что ее трудно описать словами или измерить. Это мы тут привычные ко всему, что исходит из Киева, а там впервые увидели, как Зеленский и его команда стараются ввергнуть планету в Третью Мировую. И это многих отрезвило.
Но еще хуже для Киева, что блеяние Зеленского, его нежелание признавать очевидное и явный вызов Вашингтону в этом крике услышал в конце концов и Байден. И на вопрос журналиста: "Считаете ли вы доказательством слова Зеленского о том, что ракета, упавшая в Польше, не была украинской?" – отреагировал жестко, лаконично и без всяких подсказок: "Это не доказательство". После чего повернулся и ушел от прессы, явно не желая разговаривать на эту тему.
Дотрынделся, Вольдемар? Возомнил себя центром мирозданья? Доигрался на скрипке, пардон, на рояле?