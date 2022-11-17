Байден отреагировал на слова Зеленского об упавших в Польше ракетах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден не счел слова украинского лидера Владимира Зеленского доказательством непричастности Украины к падению ракет на польской территорию.

«Это не доказательство», - заявил глава Белого дома, комментируя слова украинского президента.

Ранее Зеленский сказал о том, что не сомневается в непричастности Украины к инциденту с падением ракеты в Польше, призвав допустить украинских представителей к расследованию на месте происшествия, а также отметив, что «хочет доказательств».

Днем ранее, в среду, 16 ноября, лидеры стран «Большой семерки» (G7) и нескольких стран НАТО собрали экстренную встречу на полях саммита «Большой двадцатки» (G20). Как сказал п Байден по итогам этой встречи, предварительные данные оспаривают сообщения, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России, указав на то, что такое маловероятно с точки зрения траектории.