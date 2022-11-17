Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире17 ноября 2022 6:20

Байден отреагировал на слова Зеленского об упавших в Польше ракетах

Байден осадил Зеленского после его слов об упавших в Польше ракетах
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Байден отреагировал на слова Зеленского об упавших в Польше ракетах

Байден отреагировал на слова Зеленского об упавших в Польше ракетах

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден не счел слова украинского лидера Владимира Зеленского доказательством непричастности Украины к падению ракет на польской территорию.

«Это не доказательство», - заявил глава Белого дома, комментируя слова украинского президента.

Ранее Зеленский сказал о том, что не сомневается в непричастности Украины к инциденту с падением ракеты в Польше, призвав допустить украинских представителей к расследованию на месте происшествия, а также отметив, что «хочет доказательств».

Днем ранее, в среду, 16 ноября, лидеры стран «Большой семерки» (G7) и нескольких стран НАТО собрали экстренную встречу на полях саммита «Большой двадцатки» (G20). Как сказал п Байден по итогам этой встречи, предварительные данные оспаривают сообщения, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России, указав на то, что такое маловероятно с точки зрения траектории.