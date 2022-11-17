Глава СПЧ: Александр Коц выполнял свой долг, рискуя жизнью. Совету нужны такие люди

Теперь нашему коллеге Александру Коцу предстоит в том числе и защищать интересы военных и их семей не менее блестяще, чем они пишет репортажи с передовой. Фото: Александр КОЦ

Новое время требует новых героев. И ими во время спецоперации стали военные корреспонденты. Именно они в самые тяжелые моменты оказывались голосом неравнодушного общества, тех кто душой и сердцем переживает за армию и мобилизованных. Поэтому появление в новом составе совета по правам человека Александра Коца - не удивительно, рассказал в беседе с радио «Комсомольская правда» глава совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

- Александр Коц сегодня один из самых ярких журналистов в России. Я уверен, что в обозримой перспективе специальная военная операция закончится, и нужны фактически герои, журналисты, которые, рискуя жизнью, выполняли свой долг. Я не стану говорить короткий список, который мы рассматривали, но важно было, чтобы в составе Совета по правам человека появился военный корреспондент. Это была, в том числе, и моя инициатива, - заявил Фадеев.

Теперь нашему коллеге Александру Коцу предстоит в том числе и защищать интересы военных и их семей не менее блестяще, чем они пишет репортажи с передовой. Кстати, сам Саша отметил, что пока перед ним конкретных задач не ставили:

- Я пока не очень понимаю, что означает новый статус, какие он дает полномочия, в какой сфере. Но мне, безусловно, ближе область военная, в которой я так или иначе варюсь последние лет 25, - отметил сам Александр. - Спецоперация вскрыла многие недостатки, в том числе и вокруг соблюдения прав человека в погонах. Неважно - кадрового или мобилизованного. Здесь удавалось и удается многое поправить не в публичном пространстве. Надеюсь, новый статус добавит инструментов для конструктивного взаимодействия в этой области с различными ведомствами.

Кроме Коца в обновленный состав совета вошли еще 9 человек. Валерий Фадеев объяснил по какому принципу они отбирались:

- Коллега Ян Власов - сопредседатель Всероссийского союза пациентов, доктор медицинских наук. Мы будем усиливать направление здравоохранения, причем, как вы видите, со стороны пациентов.

Ольга Демичева - это «Справедливая помощь Доктора Лизы». Это направление благотворительности, причем такой, извините, «боевой». Она большую часть времени сейчас проводит в новых регионах России, на Донбассе.

Рукшин Сергей Евгеньевич - один из величайших педагогов России. Все знают математика Григория Перельмана, который доказал гипотезу Пуанкаре и отказался от миллиона долларов премии. Так вот это его ученик. Будем с помощью Сергея Евгеньевича усиливать образовательное направление.

Екатерина Сморода, уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области - это связь с этой тематикой, правами детей.

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