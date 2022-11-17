Поп-король уже не тот: поклонники переживают за здоровье Филиппа Киркорова из-за странной походки

Филипп Киркоров Фото: Борис КУДРЯВОВ

В юбилейный год поп-короля, когда он колесит по стране с туром «FK-55», поклонники обсуждают не только эксцентричные наряды и выходки артиста на сцене. От внимательных глаз не укрылось, что последние месяцы Филипп Бедросович передвигается с трудом: ходит медленно и грузно, прихрамывает, семенит вместо привычного размашистого шага. «Что с походкой Филиппа Киркорова? Выглядит так, словно измучен болезнью», - переживают фанаты. А злые языки и вовсе называют поп-короля стариком, который «еле дыбает»: именно так выразился шоумен и бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев.

А что скажут специалисты? Видео с участием поп-короля сайт KP.RU показал врачу-ортопеду клиники превентивной медицины «К-9» Елене Образцовой. Один из роликов снят на днях в Дубае; другой - летом в Лас-Вегасе, США. Именно в нем эксперт обнаружила любопытную деталь, которую обыватели пропустили.

- На видео из Лас-Вегаса одна нога у артиста в ортезе (медицинское изделие, обеспечивающее поддержку сустава. - Ред.): им фиксирован левый голеностоп, - отметила врач. - Значит, была какая-то травма, например, растяжение связок. И как и любая травма, это чревато хромотой на какой-то период. Ортез - достаточно плотное изделие, надевать его тяжело, поэтому он не носится постоянно, а надевается, например, перед длительной прогулкой. В среднем, изделием пользуются в течение месяца после травмы.

Фото: Кадр видео

По словам доктора, определить какие-либо патологии по видео практически невозможно. Но в походке артиста врач, в отличие от обывателей, не заметила признаков болезни.

- У певца имеется незначительная вальгусная деформация, которая может влиять на походку, про такие ноги ещё говорят «буквой Икс», - продолжила Елена Образцова. - Чаще всего подобная особенность встречается у высоких людей и может быть врожденной. Хотя бывает, что с годами деформация нарастает за счёт артрозных явлений (артроз - заболевание суставов с постепенным разрушением хрящевой и разрастанием костной ткани. - Ред.).

Фото: Кадр видео

Однако, страдает ли этим недугом Филипп Киркоров, достоверно можно судить лишь по результатам обследования.

- Артроз диагностируется только по рентгеновским снимкам. В принципе, это заболевание возрастное и довольно распространённое; 55 - нормальный возраст для артроза. В любом случае, недуг лечится как медикаментозно, так и хирургически, - резюмировала врач.