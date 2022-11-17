69% россиян уверены, что американцы никогда не высаживались на Луне

А правда ли, что американцы высаживались на Луне в 1969? Фото: Shutterstock

Американцы начали подготовку к новой лунной экспедиции. Накануне агентство NASA запустило к лунной орбите корабль Orion. Пока на нем нет людей, но в 2024 году он должен будет доставить к Луне экипаж из четырех человек. На фоне этих новостей началась новая волна обсуждений: а правда ли, что американцы высаживались на Луне в 1969? Как оказалось, большинство россиян полагают, что никакой высадки не было, а все снимки и доказательства США, как обычно, сфабриковали.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

69% участников опроса категорично заявили, что не верят в высадку американцев на Луну в 1969 году. По мнению респондентов, все свои снимки США сделали в павильоне, и никакого полета к земному спутнику на самом деле не было.

«Если один раз высадились, почему же не продолжили освоение? Почему сейчас не летают и не высаживаются?» - задается вопросом один из участников опроса.

«Да не были они там - тогда ни топлива такого не было, ни двигателей. Они до сих пор наши двигатели используют при полетах, вруны», - говорит другой.

Еще 17% россиян заявили, что не уверены, были ли американцы на Луне. С одной стороны, много сомнений и споров, нет прямых доказательств миссии, а с другой – официального опровержения тоже не было. Вот и чему верить, разводят руками респонденты.

В реальность лунной миссии 1969 года верят только 14% россиян. Они считают этот факт очевидным и напоминают, что даже власти Советского Союза достижение американцев не отрицали. Так почему же нужно отрицать его теперь?

«Станции слежения за космическими объектами были уже тогда. И СССР никогда не подвергал сомнению полеты на Луну», - напоминает участник опроса.

«Вообще-то сам Леонов утверждал, что американцы были на Луне», - соглашается другой.

«Американцы были на Луне и точка. А сейчас у них есть современная марсианская программа, много космических проектов. Успех американцев в изучении космоса очевиден», - говорит третий.

Кроме того, сторонники официальной версии отмечают, что так много россиян сейчас сомневаются в достижениях Америки только потому, что Штаты зарекомендовали себя не лучшим образом. Уж слишком часто они ведут себя нечестно и ведут двойную игру.

«Я думаю, виной всему противостояние, которое сейчас только набирает обороты. Из-за этого люди и начинают отрицать очевидное», - отмечает участник исследования.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 10,9 тысячи человек.