Наша география: от Двины до Кавказа

Юрьевец (Ивановская область), реконструкция на Горьковском водохранилище. Фото: Борис ГРИШИН.

Жизнь станет безопаснее в семи областях и двух республиках. В этом году мероприятия, включая разработку проектов, проходят на 37 объектах в 22 регионах страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Кириллов.

Руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов:

- Набор задач водного хозяйства Российской Федерации не сильно отличается от общемирового, так как все мы имеем дело с двумя основными вызовами: загрязненные стоки и сбросы нарушают здоровье водных систем, а последствия климатических изменений искажают их гидрологию. Совпадение этих факторов выливается в угрозу и для людей, и для водных биоресурсов. Если последние без человека обходятся легко, сказать того же о нас с вами нельзя.

В чем выражается стресс, который испытывают водные объекты в результате нарастающей эксплуатации и смещения температурных фаз. Это избыточные иловые отложения, блокирующие подземные воды, это цветение, которое лишает водных обитателей кислорода, а также обмеление.

Предотвращение процессов деградации водных объектов, восстановление проточности русел - большую часть этой работы Росводресурсы выполняют в рамках национального проекта «Экология». Доля водных направлений в проекте доминирующая.

Всего за четыре года нам удалось избавить от многолетних донных отложений больше 340 км русел, а без малого 15 тысяч га водохранилищ - от захламляющей растительности. За это время жить у воды стало комфортнее почти одиннадцати миллионам россиян. Потому что восстановленные участки рек влекут за собой преображение прилегающих территорий, которые становятся отличными рекреационными зонами. Очевидно, что чистые здоровые реки - не только комфортный отдых, это в первую очередь безопасность питьевых источников и благополучное место для воспроизводства водных обитателей.

Важно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

БУХГАЛТЕРИЯ

Общая сумма финансирования из федерального бюджета на этот год - 6,4 млрд рублей, на следующий - 5,4 млрд рублей. До конца 2024 года - 16,8 млрд рублей.

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