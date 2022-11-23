Чудско-Псковское озеро станет чище

Слияние рек Псковы и Великой - одно из самых красивых мест России. Фото: Shutterstock

Местные жители возлагают на предстоящие расчистки на Чудско-Псковском озере большие надежды. Оно давно требовало внимания.

Водоем порядком загрязнен, заболочен. Такие объекты специалисты называют истощенными, словно жизнь уходит из них из-за нехватки кислорода.

Особенно дыхание озера затруднено вблизи населенных пунктов Подборовье, Подолешье, Островцы, Раскопель и Спицино. Именно там запланированы в 2023 - 2024 годах мероприятия нацпроекта «Экология» в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

- Расчистка дна должна положительно сказаться на развитии туристического кластера, - говорит мне директор музея «Ледовое побоище» Владимир Потресов. - В последнее время Псков принимает немало туристов, и этот поток будет усиливаться. Хорошо, если после окончания работ на озере начнется активное судоходство. Сейчас мы об этом можем только мечтать.

С 2010 года водоем расчищали дважды: вблизи деревень Залахтовье и Мда, а в 2017 - 2019 годах - в районе Шартово. Но этого недостаточно.

Расчищать реку Пскову будут на протяженности более 7 км в границах областного центра. Обилие водной растительности негативно сказывается на скорости течения и насыщенности кислородом, а наносы ила и песка - на глубине, считают специалисты Росводресурсов.

В районе Финского парка и в начале Красногорской набережной Пскова участки сильно заболочены. Русло захламлено деревьями и мусором. Сейчас, говорят в областной администрации, первый этап работ завершен. Водолазы обследовали дно на наличие взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной. Затем произвели выкашивание берегов и удалили водную растительность.

- Водные объекты Псковской области, ставшие частью нацпроекта «Экология», - источники питьевого водоснабжения, место обитания редких видов рыб, - рассказала замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб. - У Чудско-Псковского озера - особый статус. Это трансграничный водоем, за состоянием которого мы наблюдаем с коллегами из Эстонии.

ВСПОМНИТЬ ВСЁ

Здесь ковалась история России

5 апреля 1242 года в этих местах произошла битва Александра Невского с тевтонскими рыцарями. Кто знает, что было бы с нашей страной, если бы не та победа князя.

1242 год. 5 апреля. С противоположных берегов Узмени (перешейка между Чудским и Псковским озерами) собрались рыцари Тевтонского ордена и войска князя Александра Невского. Очень уж хотелось немецким захватчикам овладеть нашими новгородскими и псковскими землями. Рано утром крестоносцы, построившись острым треугольником, двинулись на наши войска. Невский же перехитрил противника. Он сумел напасть и с флангов, и по центру, разбив клин. Сражение продолжалось до позднего вечера. В первой Софийской летописи написано: «Бысть ту сеча велика... и не бе видети леду: покрыло все кровию». В фильме Эйзенштейна показано, как немецкие рыцари в тяжелых латах уходили под воду. Дрогнули и крестоносцы, на исходе дня побежали.

ОБЩИЕ ИТОГИ

К концу 2022 года благодаря нацпроекту «Экология» и федеральным проектам «Сохранение уникальных водных объектов» и «Оздоровление Волги»:

• 11 млн человек улучшат экологические условия проживания,

• будет расчищено более 344 км русел рек, восстановлено более 35 тысяч га водных объектов (21 тысяча га из них - Нижняя Волга),

• построено и реконструировано 46 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги.

К концу 2024 года:

• больше 13 млн человек почувствуют изменения, будет восстановлено 23,5 тысячи га и расчищено 598,8 км водоемов.

ТАК И СКАЗАЛ

Руководитель Западно-Каспийского БВУ Гусейн Курбаничев:

- Мы понимаем, что у большинства мобилизованных есть семьи, маленькие дети. В городском штабе «Мы вместе» запросили адреса таких семей и передали им продуктовые наборы. В эти непростые времена для нашей страны важно сплотиться, проявлять участие друг к другу и действительно быть всем вместе!

ПОМОЩЬ

Сегодня главное - участие и сплоченность

С гуманитарной миссией - к мобилизованным Новоорского района Оренбургской области.

Сотрудники Росводресурсов активно поддерживают мобилизованных и их семьи.

Коллективы территориальных органов Федерального агентства водных ресурсов и подведомственные организации на регулярной основе участвуют в мероприятиях Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Они собирают теплые вещи, обмундирование и аптечки с медикаментами для мобилизованных.

Самым доступным вариантом поддержки остается финансовая помощь. Необходимые суммы коллеги из регионов переводят регулярно.

• Сотрудники Донского бассейнового водного управления (БВУ) перечислили свой однодневный заработок для поддержки защитников и мирного населения. Филиал «Управление эксплуатации Ириклинского водохранилища»

Центррегионводхоза передал денежные средства в пункт сбора гуманитарной помощи. А их руководитель вместе с волонтерами привез в одну из воинских частей Оренбургской области лопаты, генераторы, газовые баллоны. Также мобилизованные получили продуктовые посылки.

• Сотрудники филиала «Ленарегионводхоз» принесли в пункты сбора плащи-накидки, балаклавы и берцы. Собранная сотрудниками Енисейского БВУ гуманитарная помощь отправится в волонтерские центры в Белгороде и Ростове, а оттуда разойдется в воинские подразделения ДНР и ЛНР.

• Коллеги из Верхне-Волжского БВУ передали мобилизованным 200 комплектов защитных маскировочных костюмов, а руководитель Управления перечислил личные денежные средства и передал шерстяные носки.

• Нижне-Волжское БВУ с мая этого года системно поддерживает одну из мотострелковых дивизий. Кроме запаса продовольствия, сотрудники отправляют военнослужащим наборы спальных мешков, карематы (туристический коврик, он же «пенка»), а также предметы электроники и финансовую помощь.

• Добровольцы из Кубанского, Западно-Каспийского и Нижне-Обского БВУ стали донорами крови для раненых военнослужащих.

• Коллеги из южных и северокавказских регионов поддерживают семьи мобилизованных: передали им памперсы, детское питание, а также продуктовые наборы.

• Коллектив Двинско-Печорского БВУ адресно помог родственнику мобилизованного сотрудника в Архангельске, а также детям отправившегося в зону боевых действий коллеги из Сыктывкара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Им было не до лампочки

Зачем топили города? Почему строили гидроэлектростанции по всему СССР? Оправдала цель средства? Ответы на эти вопросы мы искали вместе с главным научным сотрудником Института водных проблем РАН Михаилом Болговым (подробности)