Им было не до лампочки

Затопленная церковь в городе Калязине. Сейчас на этом месте осталась только колокольня. Фото: Кадр видеосъемки

Сторонники Государственного плана электрификации Советской России, утвержденного в 1920 году (ГОЭРЛО), говорят, что без него страна не выжила бы. Их оппоненты уверены: водохранилища потопили немалый пласт нашего исторического и культурного наследия. Могла ли страна пойти другим путем?

Помните песню «Варшавянка» - «Вихри враждебные веют над нами»? Ее автором был родоначальник электрификации страны Глеб Кржижановский. Со студенческих лет он входил в большевистские кружки и именно в революционных целях интересовался энергетикой. В 1910-х будущий академик руководил строительством электростанций в Подмосковье и разработал первую, работавшую на торфе. А после революции стал во главе проекта ГОЭЛРО.

Михаил Болгов.

- По тем временам это был супермасштабный проект, - рассказывает Михаил Болгов. - В условиях экономического кризиса, в очень тяжелой обстановке построили около 30 генерирующих станций.

- Цель оправдывала средства? Слишком много разногласий даже в ученой среде на этот счет.

- Полученная энергия создавала базу для развития всех сфер промышленности. Экономике нужно было устойчивое электроснабжение. СССР брал кредиты, закупал импортное оборудование, приглашал западных специалистов.

- Можно ли было обойтись без их затопления городов? Той же Мологи?

- С социально-экологической точки зрения проект Рыбинского водохранилища, затопившего Мологу, конечно, не самый эффективный. Оно проектировалось в конце 1930-х годов, перед войной. Строительство началось уже в годы войны в 1943 - 1944 годах. Создавались теплоцентрали и крупные гидроэнергетические каскады.

Рыбинское водохранилище - часть Волжско-Камского каскада ГЭС, он устойчиво работает и сегодня. Цели, поставленные в те годы, задавали вектор развития страны, продолжение индустриализации, создание мощного промышленного кластера. На такие тонкие аспекты, как социальные нужды населения, внимание обращали в последнюю очередь. Всего предусмотреть тогда было невозможно.

Целый пласт проблем возник уже после того, как построили гидрообъекты. То же Московское море создавалось как источник гарантированного водоснабжения столицы. Нужное дело? Разумеется. Для того чтобы обеспечить водой население города, нужен резервуар. Для этого построена Иваньковская плотина и водохранилище, затопившее довольно много сельскохозяйственных угодий и не только. Но зато была решена задача гарантированного обеспечения москвичей водой. Вместе со строительством Канала имени Москвы решили транспортную задачу - создали единую глубоководную сеть. Промышленная революция требовала жестоких мер. В результате мы получили техническую систему, устойчиво функционирующую по сей день.

ПАМЯТЬ

Семь затопленных городов

Город Весьегонск в начале ХХ века.

• Ставрополь-на-Волге затоплен во время строительства Волжской ГЭС и Куйбышевского водохранилища.

• Корчева - городок неподалеку от Дубны мешал строительству Канала имени Москвы.

• Калязин ушел под воду во время строительства Угличского водохранилища.

• Весьегонск затоплен из-за Рыбинского водохранилища.

• Пучеж в 1960-х годах уничтожен ради Горьковского водохранилища.

• Спасск-Татарский оказался на пути строительства Куйбышевского водохранилища.

• Город Молога известен с XIII века. Над ним сейчас Рыбинское водохранилище. Его называют городом-призраком.

ГОСТЬ НОМЕРА

Природу нужно понимать и чувствовать

Анна Кузнецова.

Об этом «Комсомольской правде» рассказала ветеран водной отрасли Анна Кузнецова.

Природа обладает свойством обновляться и заново рождаться. Водные объекты, как неотъемлемая часть экосистемы, тоже способны восстанавливаться, но при одном условии - если им не мешать. О человеческом влиянии на природу и о внимательном отношении к водным объектам мы поговорили с директором филиала Балтводхоз Центррегионводхоза.

Она отдала водному хозяйству страны без малого 50 лет.

Посвятить жизнь воде Анну Борисовну вдохновила прочитанная книга. Ей очень хотелось воплотить романтизированный образ девушки-мелиоратора со страниц довоенного романа.

- Там главная героиня прокладывала трассы каналов, управляла могучей стихией воды, - вспоминает Анна Борисовна. - Это произвело на меня такое впечатление, что в 1972 году я поступила в Украинский институт инженеров водного хозяйства.

Диплом получила в 1977 году. Потом - традиционное для советского времени распределение. Молодой специалист оказалась в Петрозаводске, в карельском институте «Ленгипроводхоз». Здесь Анна Борисовна вплотную занялась тем, о чем мечтала, - проектировала мелиоративные каналы.

- В ту пору перед нами стояла задача - помочь сельскому хозяйству: поднять Нечерноземье, сделать карельские земли плодородными, а для этого осушить их, - говорит Анна Кузнецова.

Карелии в России нет равных по количеству рек, озер, болот и ручьев, поэтому работы было много. Анны Борисовна рассказывает, что некоторые из построенных тогда мелиоративных систем работают до сих пор, а ведь прошло полвека!

Когда Анна Кузнецова перебралась в Санкт-Петербург и продолжила работу в Ленгипроводхозе, ее главным проектом стало строительство мелиоративных каналов в Узбекистане, но уже с противоположной целью - орошение и увлажнение засушливых земель.

- Представьте, насколько это грандиозно: взять в свои руки естественный порядок вещей и поменять его, - говорит Анна Борисовна. - Но это и ответственность невероятная. Помню, как все без разбора бросились выполнять партийную директиву по осушению карельских земель. А ведь нужно вдумчиво, бережно относиться. Например, верховые болота осушать нельзя, потому что они - источники ручьев, рек. Воду нужно чувствовать и понимать, чтобы не навредить.

В 1993 году Анна Кузнецова перешла на работу в Невско-Ладожское бассейновое водное управление (БВУ). С 2016 по 2020 год возглавляла его. Сейчас руководит филиалом Балтводхоз Центррегионводхоза.

Это было новое направление деятельности: распределять воду, следить за безопасностью жителей.

- Какое-то время активно боролись с паводком, точнее, с его последствиями, - рассказывает Кузнецова. - Для этого с местными администрациями чистили колодцы, ливневые каналы, устья рек. Чтобы регионы в 90-е годы обратили внимание на свои водные объекты, нужно было дать им понять, что от их работы зависит благополучие тысяч жителей. Когда человек верит в свои силы, у него все получается. Поэтому сейчас особенно отрадно видеть, как региональные власти активно участвуют в государственных программах по сохранению водных объектов.

На ее глазах и при активном участии в акватории Невско-Ладожского БВУ появилось множество важных гидротехнических сооружений. Как директор отдела по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Анна Борисовна отсматривала проекты и давала заключение, участвовала в контроле за строительством.

Например, торговый морской порт Приморск в Кировском районе Санкт-Петербурга - крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтике, конечная точка Балтийской трубопроводной системы. Или порт Усть-Луга, расположенный в Лужской губе Финского залива Балтийского моря.

- Это первые нефтеналивные порты, многое было для нас в новинку, многому учились в процессе строительства. Помню, как в Усть-Луге территорию порта насыпали песком. Под зиму берег тоже решили укрепить полиэтиленовыми мешками с песком. Весной приходим, а у нас полиэтилен плавает, как белые лебеди, по Финскому заливу. И смех, и грех, - вспоминает Анна Борисовна.

В каждой ее фразе чувствуется, как сильно она предана работе и как искренне переживает за чистоту и сохранность воды.

- Мне нравится, что в последнее время люди озаботились вопросами экологии и бережного отношения к ресурсам. Радуют дети - они гораздо бережливее старших. Радуют волонтерские движения, которые выходят в леса и на берега рек, собирают мусор, проводят экологические акции. Радуют даже дорожные строители - они наконец стали проектировать и строить системы ливневых канализаций возле каждой автомагистрали.

А еще Анна Борисовна считает, что каждый сотрудник, причастный к управлению или надзору за водными объектами, должен болеть душою не только за крупные реки или озера, но и за самые мелкие ручейки. «Именно они питают большие водоемы, помните об этом!»

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