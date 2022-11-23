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Общество22 ноября 2022 22:00

«Разноцветные капли - 2022»: Вода дала, дает и будет давать жизнь

Подведены итоги конкурса детских рисунков. Публикуем имена победителей и их работы
1. Гран-при - Валентина Удалова. «Она дала, дает и будет давать нам жизнь».

1. Гран-при - Валентина Удалова. «Она дала, дает и будет давать нам жизнь».

Этот год стал рекордным за всю восьмилетнюю историю конкурса. Организаторы получили более 21 000 работ из России, Белоруссии, Туркмении, Таджикистана, Казахстана и Израиля.

- Самыми активными участниками конкурса стали малыши от 3 до 7 лет, мы благодарим не только их родителей, но и воспитателей детских садов за поддержку начинающих художников, - говорит заместитель руководителя Росводресурсов Татьяна Бокова. - Традиционно больше всего работ поступило от жителей столицы и Подмосковья, конкуренцию им составил Краснодарский край. Мы были тронуты немногочисленными, но достойными рисунками из Донецкой Народной Республики. Несмотря на сложную обстановку в регионе, дети продолжают творить и фантазировать.

Гран-при по итогам зрительского голосования получила Валентина Удалова из Санкт-Петербурга с работой «Она дала, дает и будет давать нам жизнь». За ее рисунок проголосовали 23 012 посетителей сайта. Школьница получит главный приз - планшетный компьютер и стилус. Авторам лучших digital-рисунков достанется графический планшет XP-PEN.

2. Номинация «Супергерой воды». Работа одного из победителей Кирилла Мельникова.

2. Номинация «Супергерой воды». Работа одного из победителей Кирилла Мельникова.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Александр Козлов.

Александр Козлов.

Глава Минприроды России Александр Козлов лично выбрал победителей номинации «Супергерой воды»:

- Хочу поблагодарить ребят, приславших работы на конкурс. Каждый рисунок важен. И даже не своими художественными достоинствами, которые, безусловно, есть во всех работах. Самое ценное, на мой взгляд, - как дети мыслят, какими видят защитников чистой воды и какими качествами их наделяют. В каждой работе видна целая история, сюжет, где добро всегда побеждает зло. Вот что главное - растет поколение, с детства осознающее, что нужно заботиться о природе. И вот почему так сложно было определить победителей: все работы были очень достойные.

3. Номинация «Берег добрых дел». Анастасия Сафронова, «Мы очищаем берег от мусора».

3. Номинация «Берег добрых дел». Анастасия Сафронова, «Мы очищаем берег от мусора».

Кто еще победил в конкурсе

• Номинация «Осень». Мария Худоешкина.

• Номинация «Любимый водоем». Екатерина Басова.

• Номинация «Образ воды». Анастасия Ремизова.

• Номинация «Диджитал». Полина Мошуровская.

4. Номинация «Зима». Картина Татьяны Баланденко.

4. Номинация «Зима». Картина Татьяны Баланденко.

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