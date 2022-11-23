«Разноцветные капли - 2022»: Вода дала, дает и будет давать жизнь

1. Гран-при - Валентина Удалова. «Она дала, дает и будет давать нам жизнь».

Этот год стал рекордным за всю восьмилетнюю историю конкурса. Организаторы получили более 21 000 работ из России, Белоруссии, Туркмении, Таджикистана, Казахстана и Израиля.

- Самыми активными участниками конкурса стали малыши от 3 до 7 лет, мы благодарим не только их родителей, но и воспитателей детских садов за поддержку начинающих художников, - говорит заместитель руководителя Росводресурсов Татьяна Бокова. - Традиционно больше всего работ поступило от жителей столицы и Подмосковья, конкуренцию им составил Краснодарский край. Мы были тронуты немногочисленными, но достойными рисунками из Донецкой Народной Республики. Несмотря на сложную обстановку в регионе, дети продолжают творить и фантазировать.

Гран-при по итогам зрительского голосования получила Валентина Удалова из Санкт-Петербурга с работой «Она дала, дает и будет давать нам жизнь». За ее рисунок проголосовали 23 012 посетителей сайта. Школьница получит главный приз - планшетный компьютер и стилус. Авторам лучших digital-рисунков достанется графический планшет XP-PEN.

2. Номинация «Супергерой воды». Работа одного из победителей Кирилла Мельникова.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Александр Козлов.

Глава Минприроды России Александр Козлов лично выбрал победителей номинации «Супергерой воды»:

- Хочу поблагодарить ребят, приславших работы на конкурс. Каждый рисунок важен. И даже не своими художественными достоинствами, которые, безусловно, есть во всех работах. Самое ценное, на мой взгляд, - как дети мыслят, какими видят защитников чистой воды и какими качествами их наделяют. В каждой работе видна целая история, сюжет, где добро всегда побеждает зло. Вот что главное - растет поколение, с детства осознающее, что нужно заботиться о природе. И вот почему так сложно было определить победителей: все работы были очень достойные.

3. Номинация «Берег добрых дел». Анастасия Сафронова, «Мы очищаем берег от мусора».

Кто еще победил в конкурсе

• Номинация «Осень». Мария Худоешкина.

• Номинация «Любимый водоем». Екатерина Басова.

• Номинация «Образ воды». Анастасия Ремизова.

• Номинация «Диджитал». Полина Мошуровская.

4. Номинация «Зима». Картина Татьяны Баланденко.

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