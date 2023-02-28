Осторожно, Холостая Луна: Астролог Татьяна Лукашевич предупредила россиян об опасных днях в марте-2023

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Луна - второе по важности после Солнца небесное светило, влияющее на нашу жизнь. Вспомним хотя бы регулярные морские приливы и отливы. В полнолуние обостряется бессонница, ухудшается сон.

- Но есть еще одно воздействие Луны на людей, о котором мало кто знает, - говорит астролог Татьяна Лукашевич. - Проходя по зодиаку, «ночное светило» меняет энергию нашей повседневной жизни, которая зависит не только от конкретного знака зодиака, но и от взаимодействия Луны с другими планетами.

Но примерно каждые 2-3 дня при переходе из одного знака в другой Луна перестает с ними взаимодействовать, находясь как бы в пустоте, сама по себе, без энергетической поддержки. Такой период и называется Холостая Луна или Луна без курса.

В Луну без курса не советую совершать действий, результат которых для вас очень важен. Он может оказаться совершенно не таким, как вы рассчитывали. Или вообще событие не произойдёт из-за отсутствия энергии. Люди в эти периоды могут быть рассеянными, допускать нелепые ошибки. Также это время тех самых "пустых" покупок, которые потом валяются без дела, ломаются или теряются. Переносятся встречи, нарушаются договорённости…

Поэтому, планируя дела, учитывайте Холостую Луну.

Луна без курса в марте

(действует именно в эти периоды по московскому времени)

1 марта 04:07 – 1 марта 05:40

3 марта 17:22 - 3 марта 18:16

6 марта 06:18 – 6 марта 06:38

8 марта 17:07 – 8 марта 17:44

11 марта 02:36 – 11 марта 03:06

13 марта 09:58 – 13 марта 10:21

15 марта 11:50 – 15 марта 15:06

17 марта 17:14 – 17 марта 17:25

19 марта 13:33 – 19 марта 18:12

21 марта 18:58 – 21 марта 19:01

23 марта 20:13 – 23 марта 21:42

25 марта 19:19 – 26 марта 03:41

28 марта 04:39 – 28 марта 13:22

30 марта 16:45 – 31 марта 01:31

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