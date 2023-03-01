Находимся на пороге важных событий. Прогноз астролога, что принесет нам первый месяц весны

Сатурн 7 марта перейдет в знак Рыбы и покинет его окончательно 14 февраля 2026 года Фото: EAST NEWS

- Март - словно тектонический разлом, несущий события, влияющие не только на ближайший месяц, но и, пожалуй, на следующие лет двадцать, - говорит астролог Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой лучший гороскоп», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда». -

Поэтому очень важно обращать внимание на то, что происходит с вами и вокруг вас. Это будет подсказкой для понимания будущих тенденций именно в вашей жизни.

Вперед, Россия!

- С чем связана такая важность этого месяца, Татьяна?

- Во-первых, поменяет свой знак Сатурн. Он 7 марта перейдет в знак Рыбы и покинет его окончательно 14 февраля 2026 года.

Во-вторых, 23 марта Плутон войдет в знак Водолея. Пока это будет его первый заход, который продлится всего 2,5 месяца. Тем не менее, именно этот короткий срок покажет, с чем же будет сталкиваться человечество до 2043 года.

- Вот даже как?!

- Потом Плутон вернется в знак Водолея на два десятка лет. Это особенно важно для нас, поскольку Россия символически находится как раз под знаком Водолея.

Напомню: последние 20 лет Плутон находился в Козероге, под которым символически расположен Китай. Именно в эти годы случился резкий подъем китайской экономики. Сейчас она на 2-м месте после экономики США.

- А по некоторым аспектам Китай даже опережает Америку.

- Плутон в астрологии отвечает за трансформацию и кризисы, но также за несметные богатства и власть.

А если мы вспомним историю, то последнее прохождение Плутона по знаку Водолей пришлось на правление Екатерины Второй. Именно это время названо «Золотым веком». Россия сделала тогда огромный рывок в экономике и политике. В те годы были присоединены Крым, Северное Причерноморье, Правобережная Украина, Приазовье, Белоруссия, Курляндия, Литва.

Но не только в России происходили серьезные события. США вели борьбу за независимость от Великобритании, а в 1787 году была принята та самая Конституция, незыблемостью которой гордится американский народ.

Во Франции произошла знаменитая Французская революция, была свергнута монархия. 10 августа 1792 года, когда Солнце, находившееся в тот момент в знаке королей (Лев) соединилось с Ураном в точной оппозиции к Плутону, Людовик XVI был низложен и помещен под усиленную охрану в замок Тампль.

Я напоминаю об этом, чтобы мы все понимали, на пороге каких событий находится человечество.

В-третьих, в марте Марс вновь сделает напряженный аспект с Нептуном, что может привести к обострению информационной войны, пожарам на морских и нефтяных объектах, обострению военных действий на море.

А также существует вероятность цунами, вызванных землетрясениями, особенно вблизи полнолуния 7 марта.

В результате громких скандалов откроется информация, ранее скрываемая от общественности.

В личных ситуациях будьте аккуратны с огнем, газом, системами горячего водоснабжения, горячей водой. А также укрепляйте свой иммунитет, чтобы не свалиться с ОРВИ или гриппом.

Гуд бай, Байден!

- Такие планетарные движения неизбежно проиграются и в событиях этого месяца, - продолжает рассказ астролог Татьяна Лукашевич. - Давайте посмотрим на натальную карту Джозефа Байдена. В марте транзитная Лилит соединится с его Плутоном, который является управителем его Солнца, а транзитный Сатурн – с кармическим узлом Кету. В карте инаугурации президента США транзитный Плутон зайдет на Солнце, а затмение 20 апреля 2023 года произойдет в квадрате к этому Солнцу на Луне карты инаугурации. Что наводит на мысль о скором уходе Байдена со своего поста.

Драматические события могут произойти в жизни предыдущего президента США – Дональда Трампа, Солнце которого будет под ударом зловредных планет.

Конечно, это только верхушка айсберга той информации, которую пришлось проанализировать.

Что касается СВО, то в марте события развиваются по нарастающей. Наступит такой момент, когда мир, оказавшись «на грани» существования, поймет, что надо договариваться.

Это могут быть «показательные» выступления в виде испытаний, как любит делать Северная Корея, чтобы охладить горячие головы. Но то, что разговоры про ядерное оружие все больше будет всплывать в информационных потоках в ближайшее время – очевидно.

Мы находимся на пороге важных событий Фото: Shutterstock

Однако Природа намного мудрее человека и может предложить более мягкий сценарий. И это, как ни странно звучит, землетрясения. Так как за ядерную энергию и сейсмическую активность отвечает все тот же Плутон.

- Вот и сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс предупреждает о возможном мегаземлетрясении в период с 3 по 7 марта, которое затронет 12 регионов планеты.

И Турцию до сих пор трясет после разрушительного землетрясения 6 февраля.

- Я же говорила выше, что возможны землетрясения, цунами, особенно около полнолуния 7 марта. Но эта энергия Плутона позволит человечеству уцелеть от радиации, так как жертв будет на порядок меньше. А сценарий действия Плутона – мягче, чем всемирная ядерная катастрофа.

Тем более, что именно в марте-апреле на небесах повторяется конфигурация, которая была в момент начала второй мировой войны, а через месяц нас ожидает Солнечное затмение 20 апреля в квадрате все с тем же Плутоном.

Видимо, Вселенная готова дать нашей цивилизации еще один шанс на ее эволюционном пути.

Все это касается крупных космических событий. А теперь более подробно по дням. Читаем внимательно, чтобы правильно спланировать свои передвижения и дела на первый месяц весны. Я указываю дату точного взаимодействия планет, однако события могут начаться за 3-5 дней до этой даты.

АСТРОКАЛЕНДАРЬ

1 -2 марта: соединение Венеры с Юпитером. Это один из лучших аспектов, создающий ощущение счастья и радости, творческое вдохновение, популярность, влюбленность, удачу в дальних поездках. Можно делать предложение руки и сердца, начинать важные проекты.

2 марта: соединение Меркурия с Сатурном. Это событие со знаком плюс помогает сосредоточиться на одной цели, дойти до самой сути, проанализировать и структурировать информацию, сделать аналитическую работу, навести порядок в документах.

Со знаком минус - вызывает препятствия в поездках, ограничение в общении, обучении. Ухудшаются отношения между братьями и сестрами, соседями. Трудно найти общий язык в переговорах.

3 марта: апогей Луны. Появляется чрезмерный оптимизм, доверие людям, бесстрашие. В период апогея мы частенько становимся жертвами мошенников, аферистов или вовлекаемся в авантюрные приключения. Старайтесь не терять контроль над собой и ситуацией. Также желательно ограничить прием любых стимуляторов, начиная с кофе.

Меркурий переходит в знак Рыб в 1:51 по московскому времени: сложно найти взаимопонимание с другими людьми, информация скрыта, теряются документы. Тяжелый период для Дев и Близнецов.

Со знаком плюс: хорошо изучать эзотерику, психологию, духовную литературу, писать фантастические рассказы, сценарии.

7 марта: Полнолуние в знаке Рыб в 15:40 по московскому времени. День повышенной эмоциональности, поскольку светила находятся в квадрате к Марсу, а Сатурн меняет знак и переходит в Рыбы. Возможны аварии на нефтяных объектах, усиление военных действий на море, невнимательность при управлении транспортным средством. Проблемы в системах горячего водоснабжения, на газо- и нефтепроводах, цунами.

Сатурн входит в знак Рыб в 16:35 по московскому времени. Логическая и строгая планета входит в водный знак: возникает тревожность и мнительность, усиливаются психологические проблемы у неуравновешенных людей, тяга к одиночеству, страхи.

13-17 марта: Солнце в соединении с Нептуном и в квадрате с Марсом. Квадрат Марса и Нептуна. Этот аспект увеличивает риски вирусных инфекций, острых отравлений, тягу к наркотическим средствам и алкоголю. Трудно принимать решения, брать на себя инициативу. Вероятны аварии и пожары на нефтяных или морских объектах, в системах горячего водоснабжения, обостряются военные действия на море, цунами. Рекомендуется исключить прием алкоголя, наркотических препаратов, не нагружать себя физически, поддержать свой иммунитет. Проверьте системы горячего водоснабжения, газовое оборудование.

17 марта: Венера переходит в знак Тельца в 1:34 по московскому времени. Здесь она находится в своей обители. У женщин улучшается настроение и самочувствие, знакомства оказываются более стабильными. Это период удачных покупок, грамотных финансовых решений, творческого подъема. Усиливается стремление к комфорту, вкусной еде, телесным удовольствиям.

Соединение Меркурия и Нептуна: увеличивает риски ошибочных решений, склонность заблуждаться, рассеивает концентрацию внимания, способствует путанности мыслей и самообману. Обостряются психосоматические болезни, активизируются мошенники. Проверяйте документы более тщательно, не доверяйте малознакомым людям, не позволяйте себе впадать в депрессию, советуйтесь с близкими при принятии решения.

18 марта: соединение Меркурия и Солнца. Благоприятно для проведения презентаций, литературного творчества. Однако не рекомендуется перегружать нервную систему.

19 марта: Меркурий переходит в знак Овна в 7:24 по московскому времени. Здесь Марс становится слишком горячим: можно неосторожно обидеть другого человека резкими словами. Зато мы можем вдохновиться новой идеей или вдохновить других. Однако в делах можем быть поспешными и нетерпеливыми, есть опасность неверных решений.

Перигей Луны в 18:04 – повышенный эмоциональный фон, чрезмерный пессимизм, подозрительность, недовольство собой и партнером, мнительность. Трудно контролировать свои эмоции, поэтому часто в перигей происходят разрывы отношений, ссоры, суициды. Рекомендуется успокаивающая музыка, просмотр комедий, молитва, медитация, водные процедуры, использование ароматных масел, позитивное мышление. Следует избегать места большого скопления людей. Аккуратнее при управлении транспортным средством.

21 марта: Солнце входит в знак Овен в 0:24 по московскому времени. Это день весеннего равноденствия, когда ночь равна дню. Начинается новый астрологический год. Энергия Овна приносит желание действовать и настраивает на обновление идей и планов. Хороший период для важных начинаний, проявления инициативы, лидерских качеств. Новолуние в 20:23 по московскому времени происходит в соединении с Меркурием и секстиле с Плутоном в 1-м градусе Овна и квадрате с Марсом. Венера в соединении с кармическим узлом Раху, что благоприятно для партнерских отношений. Можно писать карту желаний. Однако старт новых дел следует отложить на следующий день.

23 марта: Плутон переходит в знак Водолея до 11.06.2023 г. Важно отслеживать события, происходящие в этот период, поскольку они покажут тенденции в вашей жизни на долгое время. А с 2024 года Плутон войдет в знак Водолея на следующие 20 лет.

25 марта: соединение Венеры с Северным кармическим узлом. Встречи и договоренности окажутся судьбоносными и долгосрочными. Марс переходит в знак Рака до 20.05.2023. Огненная планета входит в стихию воды.

Со знаком минус: мужчины могут почувствовать упадок сил, у активных людей может наблюдаться нежелание действовать, возникает оборонительная позиция. Эмоциональная неустойчивость.

Со знаком плюс: появляется желание заниматься домом, строительством, ремонтом. Люди стремятся к вещам, которые помогают чувствовать себя в безопасности. Мы начинаем больше ценить заботу близких, ценность семьи и традиций.

Удачи и любви!