Сейсмолог Хугербитс считает, что в марте 2023 года мегаземлетрясение затронет 12 регионов планеты

Сейсмолог предсказал мегаземлетрясение в марте 2023 года. Фото: REUTERS

В марте 2023 года 12 регионов мира попадут в зону мегаземлетрясения. Такой прогноз сделал сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс.

По мнению Хугербитса, на сейсмическую активность повлияет сближение планет, которое произойдет 2 и 5 марта и может привести к мегаземлетрясению в период с 3 по 7 марта. Об этом сказано в заявлении Хугербитса, опубликованном на YouTube-канале научно-исследовательского института SSGEOS (Solar System Geometry Survey).

Ученый считает, что магнитуда землетрясений составит 8,5 и выше, а в «красную зону» попадут 12 регионов планеты, в том числе южная часть Японии, Португалия, Греция, Индонезия, Пакистан. Мегаземлетрясение затронет также часть Северной Америки и России, в частности, Курильские острова.

Напомним, количество погибших после серии февральских землетрясений в Турции выросло до 45 089 человек.

Первые землетрясения в Турции зарегистрировали 6 февраля. Тогда мощнейшие за современную историю государства подземные толчки произошли на юго-востоке страны. Их мощность составила 7,4 и 7,7. Последующие три недели Турцию регулярно «трясет»: зафиксировано уже несколько тысяч повторных толчков.

Так, очередное землетрясение случилось в Турции в субботу, 25 февраля 2023 года. Эпицентр расположился в провинции Аксарай, которая находится в центральной части страны. По данным разных источников, магнитуда подземных толчков составила от 4,9 до 5,3.