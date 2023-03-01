Тектоническое оружие: Могли ли США применить его против Турции и Сирии

Есть в мире такая традиция – искать тектоническое оружие.

После каждого крупного землетрясения наступает такое время, когда немного притупляется боль от невосполнимых потерь, замолкают ученые, которые долго и упорно объясняли катаклизм естественными причинами. И на передний план выходят коспирологи – любители теорий заговоров, которые начинают уверять, что случившееся это не что иное, как результат применения тектонического оружие. То есть, землетрясение было вызвано искусственно. При этом заговорщики» подразумевают, что такое вообще возможно. В самом ли деле? Попробуем разобраться.

В числе стран, способных нанести подземный удар обычно называют США и Россию. Их-то как правило, и обвиняют вот уже несколько десятков лет – такая уж сложилась традиция.

С недавних пор к виноватым стали добавлять и Китай.

Основания для подозрений есть - особенно в отношении США. Но стоит заметить ради справедливости, что считать их обоснованными с точки зрения традиционной науки, было бы опрометчивым.

С Земли в ионосферу и рикошетом в Землю

HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program) – именно этот американский объект, размещенный на Аляске, поминают каждый раз, когда «ищут» тектоническое оружие. Это оно и есть, - уверяют «заговорщики» с 1999 года со времени землетрясения в Колумбии.

Принцип действия тектонического оружия предлагают такой: оно воздействует на ионосферу – слой атмосферы, расположенный на высоте более 10 километров над Землей, формирует там плотное облако заряженных частиц. они взаимодействует с геомагнитным позем Земли, вызывая возмущение в местах стыка литосферных плит – в зонах тектонических разломов. То есть, в тех местах, которые и становятся очагами землетрясений – ударов из недр, сметающих города.

HAARP работает с 1997 года. Представляет собой комплекс из 180 антенн и 360 радиопередатчиков, размещенных на поле площадью 14 гектаров. По официальной версии, он предназначен для изучения полярных сияний. Но изучают их почему-то военные из лаборатории военно-морского флота США (U.S. Naval Research Laboratory), входящей в состав подразделения, занятого физикой плазмы (Plasma Physics Division). Цель исследований, по неофициальной версии, - создание посредством плазменных сгустков искусственных отражателей для дальней радиосвязи. Или преград для баллистических ракет.

К примеру, как известно из открытых источников, 12 ноября 2012 года с помощью HAARP в верхние слои атмосферы было направлено мощное электромагнитное излучение высокой частоты, которое буквально зажгло ионосферу на высоте 170 километров, создав там стабильное облако плазмы. Оно держалось – тлела и светилось - около часа.

Американская установка HAARP время от времени поджигает небо.

Получается, что конспирологи правы, уличая HAARP в воздействии на ионосферу? Да. А вот дальше – загвоздка. Имеются лишь предположения, что процессы в недрах могут быть связаны с токами, протекающими в местах тектонических разломов, а их изменение по каким-либо причинам способно дестабилизировать ситуацию. Но признанных научных подтверждений этому нет. А у «заговорщиков» нет даже фантастических предположений о том, каким образом облако плазмы могло бы устроить в недрах нечто вроде короткого замыкания. Причем в конкретном месте. А оружие, даже бьющее, но бьющее куда попало, это и не оружие, а опаснейшая «игрушка», способная взорваться где-нибудь под боком. Как граната у обезьяны.

Антенные поля, подобные HAARP, были в СССР – в том числе на территории нынешней Украины. Наши дано не работают, украинские – скорее всего тоже. А вот на американском объекте время от времени проводят эксперименты, о которых мало, что известно. Про Китай вообще в этом смысле ничего не известно.

Вывод: скорее всего целенаправленного воздействия на Турцию и Сирию не было. Хотя теории, правда, нетрадиционные, такое допускают.

Удар током

Некоторое подобие тектонического оружия, если так можно выразиться, создавали в СССР. То есть, слухи, которые сейчас распространяют «заговорщики», появились не на пустом месте. Но работы не были секретными, и вели их не в военных, а в гражданских целях.

О том, что, скорее всего, стало основой слухов и, видимо, продолжает ею быть, «Комсомолке» рассказывал в одном из интервью заведующий лабораторией импульсной энергетики в геофизике Объединенного института высоких температур РАН Виктор Новиков. Виктор Александрович прокомментировал «гипотезу» злопыхателей о том, что в сильнейшем землетрясении в Японии, вызвавшим цунами и аварию на АЭС, виновата Россия, которая испытало свое сверхсекретное оружие.

Как выяснилось, в 1990-е годы на геофизических полигонах на Памире (Таджикистан) и Северном Тянь-Шане (Киргизия) российские ученые проводили испытания установок, способных повлиять на земную кору. Это были импульсные магнитогидродинамические генераторы, сокращенно - МГД-генераторы. Установки на их основе разработали в 1970 - 1980-е годы ученые институтов АН СССР под руководством академика Евгения Велихова. Правда, с участием о специалистов военно-промышленного комплекса.

Одна из установок на основе МГД-генератора, стоявшая на полигоне близ Бишкека.

МГД-генератор устанавливали на машину и перемещали. В нужном месте он вырабатывал импульсы электрического тока.

В ходе экспериментов в землю втыкали два электрода на расстоянии 4 километров друг от друга. Разряд силой в несколько тысяч ампер прошивал недра на глубину 5 - 10 километров. В результате их начинало трясти, но не сильно.

Было похоже, что под воздействием импульсов МГД-генератора разряжалось накопившееся напряжение. И вместо одного сильного удара происходили множество слабых и неопасных. Аналогов этого «тектонического оружия» в то время не у кого не было.

Всего в СССР были сделаны несколько таких генераторов разной мощности. Самой мощной была установка «Сахалин», по мощности сравнимая с ДнепроГЭСом. Предполагалось, что со временем ученые создадут промышленную технологию электрической обработки сейсмоопасных разломов – будут периодические их встряхивать, предотвращая мощные толчки.

Ученые объяснили, что все-таки нельзя считать оружием установку, позволяющую воздействовать электричеством на недра. Ведь оружие должно наносить удар требуемой силы в нужное время и в нужном месте. А землетрясение можно устроить только там, где оно подготовлено природой. И незаметно вызвать его тоже невозможно. Тем, кто захочет «тряхануть» другую страну за тысячи километров, мало знать опасное место тектонического разлома, надо еще и произвести на него достаточно мощное воздействие.

Последний пуск российской установки был проведен в 1990 году. Потом испытания прекратили. Сведений о том, что они были возобновлены, нет.

Один из МГД-генераторов «Памир-2» одно время стоял эдаким памятником советской науке на станции РАН на Северном Тянь-Шане в Киргизии. Пропал – концов уж не найти. Хотя могли и американцы прибрать к рукам.

Вывод: разговоры о сейсмическом оружии – это, скорее всего, домыслы. Фантастика. Пусть и научная.