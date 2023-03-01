Заработавший в России многомиллионное состояние Семен Слепаков отправился в турне с русофобскими шутками

Семен Слепаков на концерте в Эстонии высмеял эту же страну Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Уехавший из России Семен Слепаков, похоже, решил повторить путь Максима Галкина*: перебрался в Израиль и теперь колесит по Европе с антироссийскими выступлениями. Гастроли у некогда суперпопулярного на Родине шоумена расписаны с конца февраля до начала апреля: чуть ли не каждый день - новый город, новая сцена и одни и те же шутки о политике, в которой Слепаков неожиданно стал экспертом.

Так, на днях бард-юморист выступал в Таллине: два часа говорил и, конечно же, исполнял свои знаменитые частушки про забытые у любовницы трусы; бабу, вставшую на весы и еще одну - бабу некрасивую. В начале концерта гастролер известил собравшихся о своих антироссийских взглядах. И потом еще выдавал свои русофобские шутки, а часть концерта жестко шутил над той страной, в которой выступает.

О СВОБОДЕ СЛОВА В ЭСТОНИИ

- Мне сказали, что здесь стоит быть осторожнее с шутками. Потому что у всех свое мнение. Одни осуждают, другие поддерживают. Третьи осуждают тех, кто поддерживает, и поддерживают тех, кто осуждает. А еще, безусловно, все категорически против, хотя по некоторым пунктам за. Поэтому высказываться можно, и даже смело. Но лучше не об этом и не вслух. Я вообще боюсь знаменитых эстонских санкций.

О ВЛАСТИ

- Я слышал, что у вашего премьер-министра Каи Каллас есть смешное прозвище из первых двух букв имени и фамилии. Если его сказать, меня могут больше не пустить в страну. Хотя что тут обидного? Милое детское слово. О ЕВРОПЕ

- Я был в Латвии на днях. Если честно, долго сомневался, стоит ли туда ехать - меня пугали, что повсюду сплошные гомосексуалисты, наркоманы и сатанисты... Так вот, в Латвии, похоже, ониживут самые тихие и дисциплинированные в мире. Концерты начинались в 18.00, чтобы в 21.00 они уже ложились спать и вставали на работу бодрыми и отдохнувшими.

О ВОЕННЫХ ПАРАДАХ

- У вас в Эстонии недавно прошел военный парад. А что такого, молодцы. Ну если народ хочет увидеть всю мощь своей армии, то пусть эти пять танков, в конце концов, проедут по городской площади.

Эстонские зрители от такого выступления остались не в восторге: мол, песни старые, а шутки какие-то несмешные. А в соцсетях отрывки выступления Слепакова и вовсе называют бездарными, удивляясь, что за это кто-то готов платить.

"Что за времена! Можно стать героем, просто побренькав на гитаре матерные частушки и непременно осудив Россию", "Лучше бы съездил бы в Донецк, сходил бы на Аллею Ангелов - может, по-другому бы запел", "А чего он молчит, что Израиль бомбит Палестину?" - возмущаются пользователи.

Между тем, в России, о которой так нелестно высказывается бард-гастролер, у него остались незакрытые "гештальты". Как стал известно KP.RU, у Слепакова обнаружился долг перед налоговой службой на 232 тысячи рублей. *признан в РФ иноагентом.