Не только грипп, но и недолеченная ангина может быть опасна для сердца

Терапевт Иоланта Лялите, автор книги «У меня есть сердце», объяснила, почему многие годами ходят с нелеченой гипертонией

Терапевт Иоланта Лялите, автор книги «У меня есть сердце», объяснила, почему так важно беречь психику и иммунитет, чтобы не навредить нашей главной мышце

В последнее время все чаще говорят о том, что гипертония – тихий убийца, что она очень опасна для сердца и сосудов, что это риск инфарктов и инсультов. Об этом напоминают по ТВ, пишут в газетах, на сайтах. Мы, на KP.RU, тоже уделяем немало внимания этой проблеме. Но по-прежнему немало людей, которые не осведомлены, чем опасно высокое давление. С чем это может быть связано, мы обсудили с автором книги «У меня есть сердце» (издательство «Комсомольская правда») практикующим терапевтом Иолантой Лялите.

– В век обилия информации мы так ею пресыщены, что просто игнорируем неразвлекательный контент, который нас не касается, – объясняет такую неинформированность Иоланта Лялите. – При этом многие люди просто-напросто не знают, что у них гипертония. Потому что, вопреки распространенному мнению, повышенное давление часто никак не проявляется! Ни болями в голове, ни плохим самочувствием. Многие годами ходят с нелеченой гипертонией, пока не поймают гипертонический криз или, того хуже, инсульт.

ПОЧЕМУ ГИПЕРТОНИЯ МОЛОДЕЕТ

– В последнее время как-то слишком много случаев инфарктов и инсультов у людей чуть старше 40 или даже раньше, причем, на первый взгляд, у вполне спортивных и следящих за здоровьем. Мало того, они случаются даже у подростков. А статистические данные говорят, что гипертония, как спутник ожирения, есть едва ли не у каждого десятого подростка...

– У гипертонии много причин развития. И среди молодого поколения наиболее важным является стрессовый фактор. Ни для кого не секрет, что в последние десятилетия стрессовый фон населения растет вместе с, казалось бы, ростом качества жизни. Нашим родителям и прародителям такой уровень хронического стресса и не снился! Кредиты, обязательства, информационная нагруженность, страх за будущее, большие возможности, тянущие за собой возросший уровень ответственности… То есть наши мысли вечно заняты заботами и нехваткой времени. И это проблема. Когда голова свободная, а сон крепкий, риски познакомиться с гипертонией в молодом возрасте значительно снижаются!

ПРОВЕРЯЙТЕСЬ РАЗ В ГОД

– Когда нужно начинать проверять состояние сердца, с какого возраста? Людям кажется, что если их ничего не беспокоит, то и к врачу идти не нужно. И никакие обследования тоже не нужны...

– В рамках диспансеризации каждый взрослый человек раз в год должен проходить необходимые для его возраста и группы риска обследования и осмотр врача. Этого достаточно для своевременного выявления сердечно-сосудистых проблем! А те, кто такие чекапы (полное обследование. – Ред.) игнорирует, могут годами не знать даже свои давление и пульс... Что уж говорить о других частых проблемах, требующих строгого контроля: анемии, уровне холестерина, сахара и так далее. В эпоху бешеного ритма жизни хочу выразить уважение тем компаниям, которые в принудительном порядке заставляют своих сотрудников проходить ежегодные обследования, создавая для этого все условия. Они делают большое дело и вклад в здоровье нации!

Но если вам не так повезло с работодателем, позаботьтесь о своем здоровье самостоятельно: раз в год посетите поликлинику с целью прохождения диспансеризации.

– Сейчас много исследований, которые говорят, что ковид повлиял на «запуск» множества болезней, в том числе ССЗ и гипертонии. Какие еще вирусные заболевания опасны для сердца?

– Любой активный инфекционный процесс может оставить свой след на сердечно-сосудистой системе и не только! Кроме вирусов (и тут на первом месте, конечно, грипп с его последствиями) не менее опасны и бактерии (например, нелеченые стрептококковые ангины нередко становятся причиной поражения сердца). Важно беречь свой иммунитет, практиковать адекватное закаливание организма, использовать вакцинопрофилактику от инфекционных болезней. Вирусы постоянно мутируют, мы сталкиваемся с новыми заболеваниями и неизученными влияниями. Никто не может убежать от инфекций и их последствий. Но каждый может воспользоваться достижениями медицинской науки для профилактики этих проблем.

ЧТО ОСТАНОВИТ ЭПИДЕМИЮ СЕРДЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

– Сейчас молодежь начинает следить за здоровьем, не употребляет алкоголь, не курит, много занимается спортом. Как считаете, в будущем это поможет снизить эпидемию болезней сердца?

– Однозначно! Здоровый образ жизни – это лучшее для профилактики как сердечно-сосудистых заболеваний, так и других частых проблем, сокращающих продолжительность нашей жизни. Но, обсуждая здоровье сердца, напомню о вреде психоэмоциональных стрессов, которые совсем не уменьшаются в наше время! Если мы начнем сейчас и об этом задумываться, то сделаем еще один значительный шаг к долгожительству!

– Правильное питание, адекватные физические нагрузки, умеренное потребление алкоголя – достаточно ли этих факторов, чтобы быть уверенным в том, что сердце будет здорово? Что еще может повлиять на развитие ССЗ?

– К сожалению, не все факторы можно скорректировать. Генетическая составляющая также имеет значимый вес в развитии сердечных заболеваний. Но это не умаляет пользы ЗОЖ-советов! Ведь для обладателей «плохой» генетики особо важно прикладывать все усилия для профилактики заболеваний! Можно сказать, если природа не одарила крепким здоровьем, то тогда уж точно следует активно искать долголетия, практикуя здоровый образ жизни, контролируя показатели здоровья и соблюдая другие рекомендации врачей!

ВАЖНО!

Кому нужна книга «У меня есть сердце»

«Когда писала книгу, почему-то в первую очередь думала о родителях тех, кто эту книгу увидит, – говорит Иоланта Лялите. – И захочет подарить старшему поколению с пожеланиями здоровья или намерением убедить об этом здоровье заботиться. Моя книга располагает к тому, чтобы быть прочитанной даже теми, кто изначально, может, и вовсе читать не хотел. Ведь в ней классные иллюстрации, удобный шрифт и очень комфортный для понимания текст.

После того как книга была написана, я поняла, что она также понравится врачам и студентам-медикам. Первым – потому что в книге много образных формулировок, которыми можно «убеждать» пациентов. А вторым – потому что книга красочно сопоставляет теорию (то, чему учат в университетах) с практикой (дается полное понимание прикладного применения знаний).

Сейчас, когда каждый день получаю множество отзывов на книгу, я понимаю, что мои ожидания осуществились. И врачи, и студенты, и старшее поколение, и те, кто презентовал мою книгу близким, – все отмечают убедительность, доступность и важность содержания. Ну и что тоже очень важно, книгу просто приятно держать в руках! За что отдельное спасибо иллюстратору и издательству».