Иммунитет атакует здоровые клетки: ученые исследовали опасное последствие коронавируса

Иммунолог Болибок объяснил, почему коронавирус повышает риск аутоиммунных заболеваний Фото: Shutterstock

Коронавирусная инфекция существенно повышает риск старта аутоиммунных заболеваний, при которых иммунная система человека начинает атаковать здоровые клетки, ткани и органы. Замечать фатальные сбои в работе иммунной системы врачи начали еще на старте пандемии ковида, тогда заговорили о цитокиновом шторме. Теперь с помощью масштабного анализа данных 850 000 людей, переболевших ковидом, и такого же числа не болевших в контрольной группе, удалось увидеть, как инфекция приводит к дебюту аутоиммунных заболеваний у людей, которые до болезни COVID-19 были здоровы.

Согласно данным исследователей из Гарвардской школы общественного здравоохранения и Института медицины из Тайваня, на горизонте в 6 месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции выросли риски развития:

- Ревматоидного артрита — в 2,98 раза (по сравнению с контрольной группой не болевших);

- Системной красной волчанки — в 2,99 раза;

- Дерматополимиозита (мышечное воспаление) — в 1,96 раза;

- Системной склеродермии (заболевание соединительной ткани, характеризуется не бактериальным воспалением и нарушением микроциркуляции крови) — в 1,58 раза;

- Синдрома Шегрена (аутоиммунное системное заболевание соединительной ткани, поражаются железы внешней секреции: слезные и слюнные, а также потовые, сальные, слизистые) — в 1,62 раза;

- Смешанного заболевания соединительной ткани — в 3,14 раза;

- Болезни Бехчета (системный хронический васкулит (воспаление сосудов) с полиорганным поражением) — в 2,32 раза;

- Ревматической полимиалгии (состояние, приводящее к выраженной утренней скованности и болям в мышцах плеч, шеи, позвоночника, ягодиц и бедер) – в 2,9 раз;

- Васкулита (аутоиммунное воспаление стенки сосудов, страдают вены, артерии, капилляры) — в 1,96 раз;

- Псориаза (хроническое заболевание, поражает кожу, иногда ногти, суставы и внутренние органы) — в 2,91 раз;

- Воспалительного заболевания кишечника (ВЗК) — в 1,78 раза;

- Целиакии (слизистая оболочка тонкого кишечника повреждается, если человек ест продукты, содержащие пшеницу и некоторые другие злаковые) — в 2,68 раза.

- Диабета 1 типа (сопровождается разрушением бета-клеток поджелудочной железы, абсолютной инсулиновой недостаточностью и развитием хронической гипергликемии, повышенного уровня глюкозы в крови) — в 2,68 раза.

Авторы исследования предполагают, что в случае более длительного времени наблюдения (за горизонтом в 6 месяцев после перенесенного ковида) аутоиммунных заболеваний в группе переболевших ковидом будет еще больше.

В чем причина такого слома в работе иммунной системы, KP.RU спросил у врача – аллерголга и иммунолога Владимира Болибока.

- Сам коронавирус очень сильно повреждает внутреннюю оболочку сосудов, которая называется интима. Поскольку интима есть абсолютно во всех сосудах и органах. Получается, что у болеющих ковидом возникает системное сосудистое воспаление во всех органах, куда попадает вирус, а вирус распространяется по всему сосудистому руслу, - рассказал Владимир Болибок. – Любое воспаление во внутреннем органе может спровоцировать дальше развитие аутоиммунного воспаления, если у человека есть к этому генетическая предрасположенность. Все аутоиммунные заболевания возникают на фоне генетической предрасположенности. Просто, до заражения ковидом у человека эта генетическая предрасположенность может быть не реализована или проявляться субклинически, то есть человек еще не чувствует, что заболевание у него началось. Ковид является своеобразным «спусковым крючком», который запускает этот процесс или переводит скрытое аутоиммунное заболевание – в проявленное.

Чтобы постковидный воспалительный процесс не стал причиной серьезных недугов, врач рекомендует обязательно долечивать ковид. Речь идет о лечении остаточного воспаления после того, как острая фаза заболевания пройдена. Помогают противовоспалительные препараты, рассчитанные на длительный прием.