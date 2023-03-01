Почти 90% россиян боятся ездить в такси. Новый закон сделает поездки безопасными

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 марта водители с неснятой и непогашенной судимостью за тяжкие преступления не смогут работать в такси. Новое правило нацелено сделать такси более безопасным транспортом и снизить число преступлений с агрессивными водителями. Как оказалось, закон принят не зря, поскольку большинство россиян побаиваются таксистов и считают такси небезопасным транспортом. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Абсолютно безопасным транспортом такси считают только 12% россиян, остальные испытывают дискомфорт или даже страх, когда им приходится садиться в авто с незнакомым человеком. Правда, 41% опрошенных отмечают, что испытывают минимальные опасения, которые никак не мешают им регулярно пользоваться услугами перевозчиков.

«А мы любим только на такси ездить. На общественном транспорте очень долго и ждать автобуса от 20 до 30 минут», - говорит участница опроса.

А вот вторая половина россиян относятся к такси и таксистам крайне настороженно. Так, 37% говорят, что очень некомфортно чувствуют себя в чужой машине, поэтому вызывают такси только в крайнем случае.

Еще 5% говорят, что боятся и принципиально не пользуются такси ночью, мало ли какой водитель попадется и куда он завезет.

2% опрошенных говорят, что ездят на такси только в компании, а еще 3% вообще не пользуются услугами перевозчиков, поскольку боятся таксистов.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 8,2 тысячи человек.

Напомним, с сегодняшнего дня в России начинают действовать новые правила для водителей общественного транспорта, в том числе и такси. Согласно поправкам в Трудовой кодекс и закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», работник теперь будет обязан предоставить работодателю справку о наличии или отсутствии у него судимости.

Лица с неснятой и непогашенной судимостью за тяжкие преступления не смогут работать водителями такси, автобусов, трамваев и другого общественного транспорта. Запрет коснется и лиц, судимых или преследуемых по похожим статьям законодательства других стран ЕАЭС.

Что касается водителей такси, то для них перечень преступлений дополнен убийством, умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, похищением человека, грабежом, разбоем, преступлениями против половой неприкосновенности и половой свободы личности. При этом таксистами не смогут также работать осужденные за преступления средней степени тяжести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три четверти россиян не готовы променять свой или общественный транспорт на электросамокаты

С 1 марта в ПДД появится новый термин – средства индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь движение электросамокатов, моноколес и т.д. будет упорядочено и более безопасно. В связи с этим Минтранс уже дал распоряжение создать необходимую инфраструктуру для СИМов в регионах. (подробнее)