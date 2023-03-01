Европейское комическое агентство предлагает определиться с «лунным временем»

Чтобы договаривать о встречах на Луне, надо знать, который там час.

Никто не скажет, сколько сейчас времени на Луне вообще. И уж подавно неизвестно, который час наступил в каком-нибудь конкретном месте, например, в кратере Циолковского. Или на берегу Моря Спокойствия. Полная неопределенность. Американские астронавты, высаживаясь на Луну, отмеряли «лунное время» сообразно земному. Прилетели, когда на Земле допустим, была среда и 10 вечера, значит и на Луне среда и 10 вечера. Только по их – американскому – времени.

Мы, если бы добрались, то считали бы так же, но имея в виду время в России – конкретно в Москве. И тогда американские «10 вечера, среда» стали бы для российских космонавтов «6 утра, четверг».

И китайцы высадились бы по своему времени, и Индусы – да все, кто соберется. Ведь на сегодняшний день на Луну летают по времени страны, эксплуатирующей космический корабль.

Сторонние наблюдатели, находясь, скажем на какой-нибудь международной космической станции, могли бы приравнять «лунное время» к универсальному координированному – UTC. Но и в этом случае оставалось бы непонятным, сколько времени в тех или иных районах Луны. А без такого, прямо скажем, фундаментального знания, жить там будет затруднительно. А люди-то собираются – в ближайшем будущем.

Часы OMEGA Speedmaster, с которыми американцы летали на Луну.

«Лунное времяисчисление» заботит Европейское комическое агентство (ESA) с прошлого года. Специалисты продвигают идею ввести и узаконить некое «общее лунное время отсчета», которое бы устроило все космические державы. Планируют разделить поверхность нашего естественного спутника на часовые пояса, понять сколько их нужно, какой «продолжительности».

Еще надо будет как-то учесть, что световой день длится на Луне почти 30 земных суток, часы на Луне идут быстрее, чем на Земле, убегая вперед примерно на 56 микросекунд в день. Иначе они тикают и на лунной орбите.

Словом, со временем на Луне, пока бардак. Но есть надежда учинить порядок. И договориться.

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