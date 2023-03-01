«Русский след» в крушении Титаника: Кто и зачем обвинил Россию в гибели гордости британской короны

Титаником управлял русский капитан? Фото: кадр из фильма

Затонувший в ночь на 15 апреля 1912 года Титаник даже спустя век хранит немало тайн. Эксперты до сих пор изучают одну крупнейшую морскую катастрофу. И порой поражают своими открытиями. На днях западные СМИ разнесли по миру неожиданную новость: «Командир лайнера Эдвард Джон Смит – имел русские корни!». И сделали привычный вывод - снова виноваты русские.

«МЫ ДОЛЖНЫ ПЕРЕСМОТРЕТЬ РОЛЬ КАПИТАНА!»

Неожиданное открытие зарубежные СМИ приписали некоему исследователю крушения Титаника Сэмюэлю Халперну, который копался в архивах и наткнулся на документы, пролившие свет на происхождения командира корабля.

- Это открытие позволит нам по-новому взглянуть на то, что произошло более ста лет назад, - приводили его слова СМИ. - Вы можете себе представить, что он был русский! Это очень подозрительно. Мы должны пересмотреть роль капитана Эдварда Джона Смита в затонувшем Титанике.

Титаник отчаливает из Саутгемптона в свое первое и последнее плавание. Источник: Википедия

Сенсация тут же разнеслась по всему миру – и в этой трагедии есть русский след! Однако все оказалось не так просто, как преподнесли журналисты. Наши исследователи изумились и тут же подключились к проверке новости.

- Я начал искать первоисточник. Оказалось, что некий польский сайт 26 февраля написал, что британский ученый нашел архивные документы, в которых говорится, что дед капитана Смита эмигрировал из Российской империи в 1812 году в Великобританию. Но начнем с того, что это не британский ученый, а американский, - рассказал «КП» писатель-историк, исследователь «Титаника» Евгений Несмеянов.

«АМЕРИКАНЕЦ УЖЕ ВСЕ ОПРОВЕРГ»

Евгений Несмеянов сам изучал биографию капитана Смита, и подметил, что автор сляпанной на польском сайте новости очень далек от истории.

- Даже если предположить, что у командира лайнера кто-то из родственников мигрировал из Российской империи, то он явно не был русским. Мигрировали в то время меньшинства, русским эмигрировать было нельзя по закону. Это нужно знать из истории, - объясняет Несмеянов. – Смит был британским капитаном, он учился в Великобритании, он получил британскую подготовку, капитанский диплом ему был выдан в Англии. И он действовал, сообразуясь с навигационными практиками, принятыми в Великобритании. Поэтому это полностью британская история. Русскими корнями тут даже и не пахнет.

Кстати, по словам Несмеянова, запущенную новость о русском происхождении Смита опроверг уже и сам американский исследователь Халперн.

Капитан Смит Фото: скрин Википедии

- Документов о русском происхождении капитана не существует, - утверждает Евгений Несмеянов. – Сам Халперн признал, что он не проводил таких исследований, это даже не его профиль, он не занимается биографией пассажиров. А биография Смита известна, он сын гончара. Это все перелопачено неоднократно. И фактов, что капитан русский не обнаружено.

«ЭЛЕМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ»

Сам же сайт, на котором разместили сенсацию, вскоре был удален. Но Несмеянов успел проследить, откуда именно запустили утку.

- В Интернете понаписали, что это российская пропаганда якобы запустила фейк, - вздыхает Несмеянов. - Хотя первоисточник - поляки. Более того, люди, которые разбираются в технической части, нашли информацию о том, что домен этого портала был зарегистрирован в США. То есть, это польско-американская провокация. Фейк достаточно слабый, но маховик раскрутился, вирусная ссылка сработала. Это часть информационной войны против нас. Но ударило и по ним. Ведь капитан был чистокровным британцем. Да и в то время у них были националистические воззрения. Сам капитан, я думаю, придерживался такого взгляда, что у британского судна должна быть британская команда.

Русское происхождение капитана Титаника опровергает и Герой России, океанолог Анатолий Сагалевич, помогавший Джеймсу Кэмерону снимать его легендарный фильм с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

- Это полная чушь, - рассмеялся Сагалевич в разговоре с «КП». - Капитан был чистый англичанин. У нас было открытие нескольких выставок «Титаника». И я встречался с капитаном Смитом (смеется). Конечно, с актером, который его играл. Ни у кого никогда даже не возникало вопросов о происхождении Смита. Ведь его биография написана уже давно, я ее читал, Кэмерон, наверное, тоже. И там нет никаких русских корней. А эта новость, я думаю, что это украинцы пытались сказать, что русские специально утопили гордость английского флота. Но это не так.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Сказок вокруг Титаника много»

Еще одной загадкой Титаника остается история отставного русского офицера, который, как говорят, ценой своей жизни спас француженку во время крушения лайнера. Впервые о капитане Михаиле Жадовском сообщили в 20 апреля 1912 года – через пять дней после гибели «Титаника». В материале «Ведомостей» писали, что он был кассиром на корабле и отвечал за деньги. Поэтому шлюпка во время крушения ему полагалась в первую очередь. Однако русский офицер передал ее француженке. Был ли на самом деле Жадовский на том судне, спорят до сих пор. «Комсомолка» нашла предков офицера. Они долгие годы изучали архивы своего рода и документы Титаника. Было ли в них упоминание о русском происхождении капитана Смита, мы спросили у Евгении Жадовской. Тот самый капитан Михаил был двоюродным братом ее деда.

- Господи, боже мой. Не разводите гегемонию. Прошло уже сто лет. Все есть в архивах, там есть все документы, - вздохнула Евгения. - Сказки и байки рассказывают уже много лет. Но все на уровне анекдотов. Мало ли что там поляки набрешут!

Спасшиеся пассажиры на борту парохода «Карпатия», который первый пришел к месту гибели «Титаника». Фото: кадр из фильма

ВОПРОС РЕБРОМ

А были ли русские на Титанике?

- Там были подданные российской империи. Но тут разница в том, что все эти мигранты были евреи, поляки, белорусы, украинцы и другие меньшинства. В основном там были еврейские фамилии, - делится Несмеянов. - Этнических русских там не было.

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