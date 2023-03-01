Главные весенние новшества в России: У кого и за что могут отобрать квартиру и как теперь жарить шашлыки

На садовых участках с 1 марта можно разводить костры. Многие дачники встретили это известие с удивлением: а что, раньше нельзя было? Фото: Евгения ГУСЕВА

У нерадивых собственников могут отобрать жилье

С 1 марта вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, где прописаны новые основания, на которых у вас могут отобрать вашу недвижимость.

Этих оснований два:

- помещение используется не по назначению, что приводит к систематическому нарушению интересов и прав соседей;

- оно «бесхозяйственно» содержится, что приводит к его разрушению.

О чем речь? Например, о случаях, если в квартире устроен мини-отель или какое-нибудь шумное производство, а она не переведена, как полагается по закону, в нежилое помещение. При этом еще одно важное условие — постоянные жалобы от соседей на невозможность нормальной жизни рядом с нарушителями.

То же — и в случаях, когда «убитость» помещения и антисанитария в нем принимают опасный размах. Например, если в квартире притон или нелегальная звероферма. Раньше в таких случаях соседи могли только бесконечно жаловаться на нарушения санитарных норм. Теперь будет применяться 287.7 ГК «Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое помещение».

Просто так по первой же жалобе ничего, конечно, не отнимут. Порядок предполагается такой.

а) Сначала уполномоченный государственный орган (например, госжилинспекция) или местные органы власти должны предупредить нерадивого собственника — надо устранить нарушения. Если необходим ремонт, дается «разумный» срок на то, чтобы его можно было сделать.

б) Ежели владелец «нехорошей квартиры» к предупреждениям остался глух, тот же государственный орган вправе обратиться в суд с иском.

в) Суд может принять решение о принудительной продаже квартиры с торгов. Приведением ее в нормальный вид будет уже заниматься новый владелец. А прежний — нет, совсем без ничего он не останется, ему отдадут вырученные на торгах деньги, за вычетом суммы, необходимой для исполнения судебного решения.

Проверить, кто владелец недвижимости, станет сложнее

В выписках из единого госреестра недвижимости больше не будет данных о собственниках — фамилии, имени, отчества и даты рождения. Эти сведения выдадут, только если выписку заказывает сам собственник, его супруга (супруг), кадастровый инженер (по конкретному участку, на котором он осуществляет работы), правоохранительные органы, суды, в некоторых случаях — нотариус.

Исключение — если сам собственник разрешит открывать свои персональные данные третьим лицам, для этого надо подать заявление в Росреестр.

Новшество уже вызвало неоднозначную реакцию. Раньше даже не очень подготовленный покупатель квартиры или дачи мог запросто сам проверить, действительно ли человек, который пытается ему что-то продать, не самозванец. Достаточно было заказать выписку и посмотреть, кто там значится собственником. Теперь же придется доверять той выписке, которую принес продавец. А если это подделка?

В Росреестре утверждают, что новшество связано с защитой от мошенников собственников жилья.

-Новый закон направлен на пресечение противоправных манипуляций с жильем. Давайте не будем забывать, что сведения о собственниках из Росреестра часто использовались «черными риелторами», а информация из ЕГРН применялась для подделки документов. Кроме того, новый порядок поможет лишить недобросовестных участников рынка возможности перепродавать информацию из ЕГРН и создавать сайты-двойники в нарушение закона, — комментирует ситуацию журналистам Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве.

В Росреестре утверждают, что новшество связано с защитой от мошенников собственников жилья. Фото: Shutterstock

-Где-то это поможет, а где-то помешает, - утверждает член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев. - У нас в народе образ мошенника сильно приукрашен. А на деле примерно половина случаев — это не очень профессиональные и даже случайные люди, включая тех, которые с головой не дружат и прут напролом. Много бытового мошенничества, когда родственники чего-то хотят продать без согласия других членов семьи и подделывают документы. И Росреестр во многом прав: закрытие персональных данных собственников для третьих лиц может сократить вот этот поток желающих легко нажиться (хотя вряд ли избавит от мошенников-профи). Но будут проблемы с другой стороны — для покупателей. Нам уже приносили выписки, где собственник не соответствует тому, который реально есть. Конечно, это можно проверить, это тоже из серии бытового мошенничества. Но это может привести к определенному удорожанию проверки «чистоты» квартиры.

Как же быть тем, кто задумал покупать жилье на вторичном рынке?

- Как минимум, стоит понимать, что реально что-то подтверждает только выписка из ЕГРН в виде электронного документа, заверенного соответствующей электронной подписью, - предупреждает Роман Вихлянцев. - На бумаге вам продавец может принести что угодно. Так же и в не заверенную электронную копию запросто можно внести любые изменения.

Как все-таки разжигать костры на даче

Кто только не успел уже поздравить дачников с тем, что на садовых участках с 1 марта можно разводить костры. Многие дачники встретили это известие с удивлением: а что, раньше нельзя было?

Формально такого запрета действительно не было. Но в новых противопожарных правилах, вступивших в силу с 2021 года, содержались нормы, которые на небольшом участке выполнить было невозможно. Например, если вам то-то там надо сжечь не в специальном приспособлении (типа мангала или металлической бочки), отступить от ближайшей постройки требовалось не меньше чем на 50 метров.

Теперь нормы скорректировали в более реальную сторону. Но это не значит, что разводить огонь на шести сотках разрешили вообще абы как.

Теперь правила такие:

- Открытый огонь (например, чтобы сжечь мусор или приготовить шашлык без мангала) можно разводить на расстоянии не менее 15 метров от построек. Делать это следует в яме глубиной не менее 30 см, диаметром не больше метра.

- В закрытой емкости (например, металлической бочке) тот же мусор можно сжигать на расстоянии от 7,5 метров до ближайшей постройки. Бочка должна быть с твердым основанием и объемом не более кубического метра.

- Мангал, барбекюшницу и прочие подобные приспособления можно ставить в 5 метрах от дома или сарая и дальше. Вокруг мангала в радиусе 2 метров надо убрать все горючие предметы (типа веток или тряпок).

Но это еще не все. Остаются в силе прочие меры безопасности, которые тоже требуется соблюдать:

- костер на участке можно только в безветренную погоду;

- рядом с ямой или емкостью должен быть под рукой металлический лист (в случае чего быстренько прикрыть огонь);

- должны иметься средства пожаротушения: вода, песок и лопата, или огнетушитель;

- рядом с огнем все время должен находиться кто-то взрослый с мобильником (вызвать пожарных), оставлять даже мангал без присмотра нельзя.

Штрафы за нарушение противопожарных правил для граждан, кстати, нынче немаленькие:

- по общему правилу - от 5 до 15 тысяч рублей;

- в условиях особого противопожарного режима — от 10 до 20 тысяч;

- если поймали повторно — от 12 до 20 тысяч;

- если в итоге возник пожар и пострадало чье-то имущество или причинен легкий, или средний вред чьему-то здоровью (более тяжелые случаи — это уже уголовка) — от 40 до 50 тысяч рублей.

Так что лучше учите правила. Тем более, что случаи, когда дачников за костры штрафовали (обычно по жалобам наглотавшихся дыма соседей), уже известны.

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