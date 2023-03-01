Новые законы в России с 1 марта 2023: как теперь кататься на электросамокатах, жечь костры на дачах и платить за мусор

Курильщикам опять придется подзатянуть ремни Фото: Евгения ГУСЕВА

СОЦИАЛКА ДЛЯ НОВЫХ РЕГИОНОВ

Согласно новым законам в России с 1 марта 2023 года жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начнут получать пенсии, пособия, социальные льготы, бесплатную медицинскую помощь и образование по российским законам.

В частности, пенсии будут ежегодно индексироваться так же, как и по всей России, школьники смогут получать горячее питание по российским нормативам, появится единое пособие для нуждающихся семей с детьми и т. п.

Также в присоединенных регионах можно будет получать выплаты по обязательному социальному страхованию: по "больничному", беременности и родам, уходу для ребенком до 1,5 лет. Схема начисления этих пособий будет немного отличаться от общероссийской — средний заработок рассчитают по данным с момента вхождения территории в состав РФ.

ОНЛАЙН-ПРОДАЖА РЕЦЕПТУРНЫХ ЛЕКАРСТВ

С марта в России стартует эксперимент по дистанционной продаже лекарств, которые отпускаются только по рецепту. Безрецептурные препараты купить онлайн, с доставкой на дом, можно еще с весны 2020 года. Теперь в трех экспериментальных регионах будет отрабатываться схема онлайн-продажи рецептурных лекарств. Это Москва, Московская и Белгородская области, которые к таким новациям наиболее готовы технически — в них уже действуют свои региональные медицинские информационные системы.

Общая схема, как уже писала KP.RU, должна выглядеть так. Пациент посещает врача, тот выписывает ему электронный рецепт, который появляется в специальной информационной системе. При заказе препарата в аптеке фармацевт в той же системе удостоверяется, что рецепт есть. Когда курьер приносит лекарство на дом, пациент должен предъявить паспорт или другое удостоверение личности — это нужно, чтобы рецептурный препарат не попал в "не те" руки.

Эксперимент продлится три года, до 1 марта 2026 года. Если опыт признают успешным, то его распространят на остальную Россию.

Из эксперимента исключили препараты, которые содержат наркотические, психотропные, сильнодействующие вещества и т. п. А также лекарства, требующие особого режима хранения, которые вряд ли сможет соблюсти курьер. Не будет пока и онлайн-доставки льготных лекарств — доставка-то платная, как осуществлять ее на льготных условиях и кто это оплатит, еще не придумали.

НОВЫЕ АКЦИЗЫ НА ТАБАК

Курильщикам опять придется подзатянуть ремни - причем как тем, кто предпочитает традиционные сигареты, так и любителям новомодных электронных девайсов. По новым законам в России с 1 марта 2023 года ставки акцизов на сигареты и папиросы в России повысятся на 2%, а на жидкости для вейпов и нагреваемый табак — почти на 11%. Это уже второе повышение с начала 2023 года, первое, как обычно, было с 1 января (примерно на 4% на сигареты и папиросы и на 6% на жидкости для вейпов и нагревательный табак).

Эксперты прогнозируют, что в итоге в целом за 2023 год сигареты подорожают где-то на 10% (плюс 15-20 рублей за пачку в сравнении с прошлым годом). А флакон 30 мл жидкости для электронного курения — в рамках 20% (тут акцизы накладываются еще и на другие факторы). Это если не будет новых пересмотров акцизов.

С 1 марта вырастет и официальная единая минимальная цена на сигареты. Дешевле 119 рублей пачка, если это не контрафакт, стоить не должна.

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ САМОКАТОВ

Лафа для любителей электросамокатов, электроскейтбордов, сегвеев, моноколес и прочих подобных средств передвижения с моторчиками закончилась. Теперь, по новым законам в России с 1 марта 2023года, придется соблюдать Правила дорожного движения (ПДД). В них появился новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ). А на дорогах будут новые знаки специально для этих самых СИМов.

Лафа для любителей электросамокатов, электроскейтбордов, сегвеев, моноколес и прочих подобных средств передвижения с моторчиками закончилась Фото: Андрей АБРАМОВ

Главное, что стоит знать:

- по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам можно ездить только на электроустройствах весом не более 35 кг и со скоростью не более 25 км/ч; при этом на тротуаре надо ориентироваться на скорость движения пешеходов и их пропускать, а вот на велосипедной дорожке уже пешеходы обязаны пропускать тех, кто по ней едет;

- если есть велодорожка, ехать по тротуару нельзя (если это не ребенок до 14 лет);

- по обочине можно кататься, только если нет ни велодорожки, ни тротуара;

- по краю проезжей части могут ехать СИМы, у которых есть тормоза, задний красный фонарь и передняя фара, вес электротранспорта в этом случае уже не ограничивается; но это разрешается лишь на дорогах, где скорость ограничена 60 км/ч и разрешено движение велосипедов.

Появится еще и знак, запрещающий движение СИМов. Но как он будет выглядеть, пока неизвестно.

ВЛАДЕЛЬЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ — В СЕКРЕТЕ

Третьи лица больше не смогут увидеть в выписке из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) данные о собственниках этой недвижимости. То есть сам собственник квартиры (и его супруг или супруга) выписку с данными о себе получить может. А, например, потенциальный покупатель этой квартиры — уже нет, если на то не будет специального разрешения от собственника.

Предполагается, что владельцы жилья так лучше будут защищены от расплодившихся мошенников.

ПЛАТА ЗА МУСОР И ОБЩИЙ СВЕТ

Начнем с хорошей новости. Если в квартире никто не живет более пяти дней подряд, то по новым законам в России с 1 марта 2023 года можно требовать перерасчета платы за вывоз мусора. Для этого до отъезда или в течение 30 дней по возвращении надо подать заявление в свою управляющую компанию или к оператору ТКО (твердые коммунальные отходы) — в зависимости от того, платите вы за эту услугу через свою "управляйку" или напрямую. К заявлению надо приложить подтверждающие отсутствие документы (авиабилеты, турпутевки и т. п.).

Если в квартире никто не живет более пяти дней подряд, то по новым законам в России с 1 марта 2023 года можно требовать перерасчета платы за вывоз мусора Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Еще одно коммунальное новшество — новый порядок определения нормативов коммунальных услуг на общедомовые нужды. Этим новшеством граждан уже порядком запугали в соцсетях и некоторых телеграм-каналах: мол, теперь вы будете раскошеливаться на текущие в подвале трубы. Не пугайтесь — за эти трубы вы платили и раньше, меняется только порядок расчета, а сколько это.

Речь идет о тех домах, где не установлены общедомовые счетчики. А соответственно, плата за отопление или освещение общих помещений (типа подвала или лестничной клетки) и потребленную на общедомовые нужды воду (скажем, полив газона на придомовой территории) рассчитывается, исходя из установленных в регионе нормативов. Вот эти нормативы теперь и будут рассчитываться по-новому. Будет учитываться, например, сколько в среднем платят за те же услуги такие же дома, где счетчики есть.

Лучше это или хуже? Как объясняет в своем телеграм-канале зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, некоторые регионы вообще ничего не почувствуют. Например, в московских платежках эти расходы включены в тариф за содержание общего имущества, поэтому ничего меняться не будет. У остальных все может быть очень по-разному — в зависимости от того, а что там сейчас. Где-то, возможно, придется платить больше, где-то меньше, а где-то так же.

КОСТРЫ НА ДАЧАХ

С 1 марта же вступают в силу поправки в противопожарные правила, введенные в 2021 году. Некоторые их положения решили несколько смягчить, потому что они оказались заведомо невыполнимыми. Это, в частности, нормы, которые надо соблюдать при разведении огня на садовых участках. Правилами было установлено, что это можно делать на расстоянии не менее 50 м от ближайшей постройки. И где вы видали такой садовый участок?

Фактически получалось, что дачникам можно разводить костерок только в мангале или бочке (там нормы менее строгие) — да и то не всегда.

Теперь правила все-таки решили привести в соответствие с российской реальностью:

- открытый огонь (например, если надо сжечь мусор) можно разводить на расстоянии не менее 15 метров от построек; делать это следует в яме глубиной не менее 30 см,

- сжигать что- то в металлической бочке можно на расстоянии от 7,5 метров до ближайшей постройки,

- мангал можно ставить в 5 метрах от постройки и дальше.

ЧТО ЕЩЕ МЕНЯЕТСЯ

- Новое в правилах освидетельствования водителей на алкоголь: требование подуть в трубочку без понятых будет законным, если процесс фиксируется на видео. Раньше, по этим правилам, обязательно требовались понятые.

- Госорганы и банки не смогут передавать финансовую информацию через иностранные мессенджеры. То есть - больше никаких платежных документов через вотсап.

- Граждане с судимостью за ряд тяжких преступлений (типа грабежа и разбоя) не смогут работать таксистами. Это касается не только россиян, но и граждан стран ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия).

- Начинается переход на обязательную маркировку пива и слабоалкогольных напитков. С 1 марта 2023 года станет обязательной регистрация всех участников отрасли в системе маркировки "Честный знак".

- Меняются правила "ответственного обращения с животными". В соответствующий закон внесено много поправок, часть из которых и вступают в силу с 1 марта. В частности, регионы на основе общих рекомендаций из центра должны подготовить свои правила, как гуманно защищать жителей от бездомных животных.

В свою очередь, правительство будет утверждать требования к местам продажи домашних животных. Чтобы кошки, собаки, крыски и прочая живность в зоомагазинах содержались в нормальных условиях и получали ветеринарную помощь.