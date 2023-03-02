Интриги и скандалы коронации Карла III: разрисованный трон, отказы звезд и шантаж телевизионщиков

Формально Карл III вступил на трон сразу после смерти своей матери Елизаветы осенью прошлого года Фото: REUTERS

Британский монарх Карл III, ранее известный как принц Чарльз, переживает непростые месяцы. На носу его коронация, которую некоторые британские газеты уже анонсировали как «главное событие года», а многое до сих пор не готово, да и впереди маячат скандалы.

ЦАРЬ-ТО НЕНАСТОЯЩИЙ?!

Формально Карл III вступил на трон сразу после смерти своей матери Елизаветы осенью прошлого года, то есть он сейчас полноценный король. Однако монарху еще предстоит пышная церемония помазания на царство, которая носит скорее символический, а не юридический характер.

Торжественная служба пройдет в Вестминстерском аббатстве 6 мая, проведет ее архиепископ Кентерберийский. После обряда помазания король и королева-консорт в сопровождении коронационной процессии и членов монаршей семьи вернутся в Букингемский дворец, где поднимутся на балкон и поприветствуют «счастливых подданных».

На следующий день, 7 мая, в Виндзорском дворце будет дан концерт, венцом которого должен стать виртуальный хор, объединяющий выдающихся певцов стран Содружества наций (54 бывшие британские колонии, а также Мозамбик). Вслед за этим состоится большой обед, концерт и лазерное шоу.

8 мая, в понедельник, гражданам Великобритании предоставят дополнительный выходной, чтобы они смогли как следует отдохнуть и навсегда запомнить торжества по случаю коронации монарха.

МУЗЫКАНТ ЗАНЯТ

Помимо собственно коронования для подданных подготовили настоящее шоу в духе рок-фестиваля. Пригласить планировали самых известных британских звезд, включая легендарную групп «Spice Girls», которая последний раз выступала вместе на открытии Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Правда, все пошло не по плану.

Как пишет «Дейли Мейл», по крайней мере три суперзвезды отклонили приглашение на предстоящий концерт: Элтон Джон, Гарри Стайлз и те самые «Spice Girls». Причем предлог выбрали весьма банальный – «высокая занятость». Такое вот неуважение к королю. Следом стало известно, что от участия в концерте отказались Адель и Эд Ширан. Запахло преднамеренным демаршем и антимонархическими воззрениями. Британская пресса вовсю стала шутить, что вместо живых выступлений монарх порадует своих подданных, включив на колонке королевский плейлист. Благо тот предусмотрительно опубликован на официальном сайте церемонии.

Британский монарх Карл III, ранее известный как принц Чарльз, переживает непростые месяцы Фото: REUTERS

Ситуацию спасли несколько звезд прошлого, которые все-таки снизошли до монаршей вечеринки. В частности, на коронации согласились выступить Кайли Миноуг, Стиви Уандер и группа «Take That».

МАСЛО РАЗДОРА

Одним из важных ингредиентов церемонии является масло, которое будут наносить на короля во время помазания. Отставной церковный служитель и фармацевт Марк Хаттон заявил, что он использовал тайный рецепт, который восходит к Карлу I и пророку Моисею. Последний, согласно Ветхому Завету, применял смесь мирро (смола особых деревьев), корицы и оливкового масла. При этом готовить масло к церемонии Хаттон начал еще 8 месяцев назад, ведь задача предстояла непростая и для своего творения мастер собирал ингредиенты по всей Европе.

Готовое масло запечатано в пластиковые бутылки с обычными фармацевтическими этикетками и помещено под замок в подвале под аптекой John Bell & Croyden в Мэрилебоне в центре Лондона. Фирма имеет связи с королевской семьей уже более ста лет, получив свой первый заказ от Георга V в 1909 году.

Пикантность данного вопроса, однако, заключается в том, что в состав масла входят такие экзотические вещества, как экстракт желез цивета – животного, представляющего собой нечто среднее между кошкой и енотом. В результате весьма болезненной процедуры получения экстракта бедный зверек зачастую гибнет. Кроме того, в рецепте есть и другие элементы, которые могут вызвать гнев зоозащитников.

В итоге Хаттон решил заменить ингредиенты животного происхождения, чтобы не вызывать кривотолков, тем более, что Карл III занимает важные посты в различных природоохранных организациях, которые вряд ли были в восторге от потенциальных мучений своих опекаемых.

Монарху еще предстоит пышная церемония помазания на царство, которая носит скорее символический, а не юридический характер Фото: REUTERS

КОРОЛЕВСКИЙ ТРОН

Естественно, что для такой церемонии как коронация, для короля выбрали специальный трон. Этот «стул» с 1308 года выдерживал вес всех монархов Великобритании (за исключением королев Марии I и Марии II). Последний раз трон использовался по прямом назначению Елизаветой II, а теперь должен уместить и Его Величество Карла.

По оценкам историков, трон был изготовлен из дуба примерно в 1300 году для короля Эдуарда I. В его основании разместят знаменитый Скунский камень - священную реликвию Шотландии. Трон украшен цветным стеклом, позолочен и расписан узорами из птиц, листвы и животных.

Несмотря на всю ценность для истории, сейчас трон покрыт «граффити» - большинство из них вырезано школьниками и посетителями Вестминстерского аббатства в XVIII и XIX веках, многие выполнены в духе бессмертного «здесь был Петя». Так, одна из надписей прямо гласит: «П. Эббот спал в этом кресле 5-6 июля 1800 года».

С 2010 года трон подвергался различным реставрационным процедурам, а к коронации его стали готовить за 4 месяца до дня праздника, чтобы защитить реликвию от возможных повреждений, прежде всего, отслоения позолоты.

ШАНТАЖ ТЕЛЕВИЗИОНЩИКОВ

Перед коронацией разгорелся еще один скандал, связанный, правда, не с самой церемонией, а с ее освещением в СМИ. Дело в том, что самый главный британский канал «Би-би-си» едва не отказался транслировать торжество! Сотрудники компании проголосовали за проведение крупнейшей за последние 13 лет забастовки в знак протеста против изменений, внесенных корпорацией в содержание программ, транслируемых в Англии.

Журналисты предупредили, что их стачка может быть организована во время коронации Карла III. Впрочем, в последний момент профсоюз решил не портить праздник монарху, и перенес стачку на «правительственный час», посвященный утверждению госбюджета. Впрочем, они оставили за собой возможность еще переменить свое решение.

У КОРОЛЯ БУДЕТ «НАСТОЯЩАЯ» КОРОЛЕВА

Еще один деликатный аспект церемонии связан с супругой короля. Вторая жена Карла III Камилла Паркер-Боулз (урожденная Шанд) сразу после принятия присяги осенью прошлого года стала королевой-консортом и получила титул Ее Величества. Это было желание Елизаветы II: в своем послании по случаю Платинового юбилея нахождения на троне она отдельно озвучила свое желание видеть Камиллу именно в качестве королевы-консорта после того, как Чарльз взойдет на престол.

Но теперь ситуация изменилась. Букингемский дворец после коронации намерен официально называть Камиллу «королевой», а не «королевой-консортом», писала британская пресса.

Решение аргументируется тем, что титул «королева-консорт» (жена короля) слишком громоздкий. Кроме того, имеются исторические прецеденты, когда часть «консорт» убирали при публичном обращении, например, в случае с супругой короля Георга V Елизаветой.

Вроде бы логичный ход, но как воспримут его чопорные англичане, так гордящиеся своими традициями?