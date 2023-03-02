Леонид Агутин откровенно рассказал про отношения с Анжеликой Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум по праву считаются одной из самых прочных звездных пар Фото: Мила СТРИЖ

Леонид Агутин и Анжелика Варум вот уже много лет остаются чуть ли не самой обсуждаемой парой в российском шоу-бизнесе. Супругов столько раз разводили, что артисты уже перестали реагировать на сплетни. Недавно исполнитель хита "Аэропорты" откровенно рассказал про отношения с женой.

Леонид Агутин и Анжелика Варум по праву считаются одной из самых прочных звездных пар. Секрет их отношений прост.

"Каждые пять лет - снова этап отношений, жизни. Каждые пять лет отношение к человеку разное. И это большая удача, если любовь остается, просто выходит на какой-то другой стиль, другой уровень… Другая любовь даже какая-то", - цитирует певца Пятый канал.

Он не стал скрывать подробности личной жизни. "Мы с женой ругаемся... А потом начали спать в разных спальнях", - неожиданно признался артист.

Он считает, что это вносит в отношения изюминку. "Можно вообще делать все что угодно. Если есть такая возможность. На свидания ходишь к жене, спишь. И никто никого не бесит. Конечно, какие-то дни специально поспать надо вместе", - поделился исполнитель.

Ранее сплетники обсуждали возможный отъезд Варум в США. За океаном уже много лет живет единственная дочь Варум и Агутина. Девушка пошла по стопам знаменитых родителей. Она пробует себя в вокале. Елизавета-Мария получила блестящее образование, сама пишет музыку и играет на гитаре.

В 2021 году Елизавета получила американское гражданство, после чего ее музыкальная карьера пошла в гору. Стоит отметить, что красавица старается всего добиваться сама. Некоторое время она трудилась домработницей и официанткой. Теперь Елизавета - курьер, она привозит еду старикам. Дорогие вещи мама и папа дарят ей только по праздникам.