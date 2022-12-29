Сделано заявление о лицемерии Анжелики Варум и Леонида Агутина

Леонид отметил, что его отношения с Варум полны любви Фото: Мила СТРИЖ

Леонид Агутин и Анжелика Варум впервые вышли в свет после заявлений о разводе. Супруги посетили отчетный концерт учащихся в Академии Николая Агутина. И хотя на фотографиях артисты выглядят счастливыми, знающие люди призывают не верить красивой картинке.

Леонид Агутин и Анжелика Варум посмотрели выступления юных певцов. Супруги улыбались и вели себя очень мило.

Появление пары на публике произошло впервые за последние месяцы. При этом Леонид активно выходит в свет, а вот Анжелика этого не делала. Она выступала на небольших концертных площадках, старалась не привлекать к себе внимания.

Собственно, из-за этого и появились слухи о том, что певцы расстались. Агутину даже пришлось делать официальное заявление о разводе. Леонид отметил, что его отношения с Варум полны любви. Он призывал обращаться за официальными комментариями к их с артисткой пресс-секретарям и не верить сплетням.

Однако слова исполнителя не до конца всех успокоили. Эксперт по языку тела Алексей Филатов взглянул на снимки и вывел артистов на чистую воду, сделав заявление об их лицемерии.

"Анжелика и Леонид улыбаются, на первый взгляд все спокойно. Но могу сказать, что у пары далеко не все так гладко. Безусловно видно, что позитивные эмоции они показывают наиграно. Их счастливые улыбки исключительно для камер", - цитирует его Woman.ru.

По его словам, Агутин стремится к Варум, каждый раз всем телом склоняется в ее сторону, поворачивает голову к ней. "Она - высокомерна и презрительна. Возможно, это следствие их изменившихся отношений. Улыбки неестественны. Такое поведение вписывается в слухи о разладе в паре. Но утверждать, конечно, не станем, что причина точно в этом. Варум старательно отдаляется от мужа. Изменение отношений налицо. Такими масками они прикрылись от повышенного к себе внимания", - заключил эксперт.

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