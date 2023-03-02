Авария на АЭС погрузила половину Аргентины во тьму: людей призвали не покидать дома вечером

На пастбищах загорелась трава, после чего огонь перекинулся на ЛЭП и спровоцировал короткое замыкание во всей сети Фото: REUTERS

Жители Буэнос-Айреса и близлежащих провинций Аргентины остались без света из-за пожара, повредившего высоковольтную линию электропередачи, а затем выведшего из строя атомную электростанцию «Атуча I». По данным национальной газеты El Cronista, авария затронула более 6 миллионов домов и 20 миллионов человек, что составляет около 40% от общего числа потребителей по всей Аргентине.

Пожар вспыхнул на северо-западе страны, где в настоящее время стоит сильная жара, а температура воздуха достигает почти 40 градусов. На пастбищах загорелась трава, после чего огонь перекинулся на ЛЭП и спровоцировал короткое замыкание во всей сети. В свою очередь это вывело из строя первый энергоблок АЭС «Атуча», непрерывно функционирующий с июня 1974 года.

Второй энергоблок, введённый в эксплуатацию в 2014 году, не работает с прошлого года, поскольку на нём проводятся работы по техобслуживанию. Таким образом, альтернатив для питания пострадавших провинций сейчас нет, а в регионе объявили «общенациональный блэкаут».

Минэнерго Аргентины заявило, что обстоятельства инцидента расследуются. Оператор «Атучи» Nucleoelectrica сообщил, что «поскольку в АЭС нет электроэнергии, которую она вырабатывает, она останавливается из соображений безопасности». Власти обещают восстановить подачу электричества «по мере возможности» и призывают граждан не покидать свои дома после наступления темноты.

Это крупнейшее отключение электроэнергии в Аргентине за последние четыре года. Последний аналогичный инцидент произошёл в стране в июне 2019 года. Тогда из-за аварии на ЛЭП гидроэлектростанции «Сальто-Гранде» вся Аргентина и Уругвай были отключены от электричества.