Аргентина и Уругвай погрузились во мрак из-за сбоя в системе энергоснабжения

СЕГОДНЯ 15:36 2019-06-16T16:10:55+03:00

Электричества в странах нет уже больше часа, в потемках сидят 48 миллионов человек

Изменить размер текста: A A

Жители Аргентины и Уругвая уже больше часа сидят без электричества. Свет недоступен для 48 миллионов человек. Причина ЧП - сбой в системе энергоснабжения.

"Массовый сбой в системе электроснабжения оставил без электричества всю Аргентину и Уругвай. Мы будем сообщать новую информацию", - написал в своем Twitter аргентинский дистрибьютор электроэнергии Edesur.

Cайт kp.ru писал о том, что в Каракасе и более 20 штатов Венесуэлы остались без электричества вечером 7 марта. Электрическая корпорация Corpoelec заявила, что сбой в энергоснабжении произошел из-за "саботажа, который стал частью электрической войны против государства".

Сбой затронул и метро в столице страны. Сотрудники вывели из вагонов и со станций всех пассажиров на трех ветках. Людям пришлось добираться до пункта назначения пешком.

Массовые отключения электроэнергии в Аргентине и Уругвае .

ИСТОЧНИК KP.RU