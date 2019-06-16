Аргентина и Уругвай погрузились во мрак из-за сбоя в системе энергоснабжения
Жители Аргентины и Уругвая уже больше часа сидят без электричества. Свет недоступен для 48 миллионов человек. Причина ЧП - сбой в системе энергоснабжения.
"Массовый сбой в системе электроснабжения оставил без электричества всю Аргентину и Уругвай. Мы будем сообщать новую информацию", - написал в своем Twitter аргентинский дистрибьютор электроэнергии Edesur.
Cайт kp.ru писал о том, что в Каракасе и более 20 штатов Венесуэлы остались без электричества вечером 7 марта. Электрическая корпорация Corpoelec заявила, что сбой в энергоснабжении произошел из-за "саботажа, который стал частью электрической войны против государства".
Сбой затронул и метро в столице страны. Сотрудники вывели из вагонов и со станций всех пассажиров на трех ветках. Людям пришлось добираться до пункта назначения пешком.
Массовые отключения электроэнергии в Аргентине и Уругвае .
ИСТОЧНИК KP.RU