Вооруженные украинские диверсанты проникли в Брянскую область, с ними вступили в бой бойцы Росгвардии Фото: REUTERS

Украинские диверсанты, проникшие на территорию Климовского района в Брянской области, взяли заложников. По данным ТАСС, боевики могут удерживать до шести человек. Данную информацию сообщил источник агентства в силовых структурах.

По данным силовиков, в Брянскую область проникли две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) противника. Бойцы Росгвардии вступили с ними в боестолкновение.

Захват заложников в селе Любечане Брянской области 2 марта 2023

"Группы украинских диверсантов проникла в два села, в одном из них взяв в заложники местных жителей", - уточнил собеседник агентства.

По неофициальным данным, речь идет о селе Любечане. Точное количество боевиков не установлено. Предположительно, речь идет нескольких десятках людей, вооруженных стрелковым оружием.

Атака ВСУ на село Сушаны в Брянской области 2 марта 2023

Глава региона сообщил, что атаке также подверглось село Сушаны: из-за сброса с БПЛА загорелся жилой дом. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Что известно про нападение украинских диверсантов на Брянскую область 2 марта 2023 года

Официальной информации по нападению украинских диверсантов на Брянскую область к данному моменту немного. Известно, что один человек погиб, а один ребенок получил ранения при обстреле автомобиля группой украинских диверсантов в Климовском районе. Пострадавшему оказывают помощь медики.

ФСБ России сообщила, что в приграничном Климовском районе сотрудниками ведомства и силами Минобороны России проводятся мероприятия по уничтожению украинских диверсантов, которые нарушили государственную границу страны.