Украинские диверсанты обстреляли автомобиль в Брянской области, погиб один человек Фото: "КП" Архив

Один человек погиб, а один ребенок получил ранения при обстреле автомобиля группой украинских диверсантов в Климовском районе Брянской области. Об этом во четверг, 2 марта, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Уточняется, что раненый ребенок был доставлен в больницу и ему оказывается «вся необходимая помощь», а Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации на данный момент проводят «все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы».

Силовые структуры сообщили, что в Брянской области идет боестолкновение с украинскими диверсантами.

Напомним, на прошлой неделе, 26 февраля, в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные ликвидировали шесть диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении в Харьковской области.