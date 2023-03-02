Новые машины начнут продаваться во всех городах, где существуют дилерские центры автозавода Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

3 марта по всей России стартуют продажи автомобилей «Москвич» - об этом сообщила пресс-служба автозавода в своем телеграм-канале. Новые машины начнут продаваться во всех городах, где существуют дилерские центры автозавода — их пока 23. В дальнейшем сеть автосалонов будет расширена.

Характеристики автомобиля «Москвич-3» в России

Покупатели смогут приобрести как традиционный «Москвич-3» с механической коробкой передач и с вариатором (практически то же, что автомат), так и электромобиль «Москвич-3е». Все модели имеют передний привод и выполнены в дизайне городского кроссовера. Выбор цветов пока не очень широк: самые распространенные — белый и красный, реже — черный и серый.

«Москвичи» с механикой и автоматом оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем, развивающим мощность 150 лошадиных сил. У «электрички» запас хода — 410 км. Максимальная скорость традиционных — 170 км/час, у «электрички» - 140.

Из интересных опций, доступных в стандартной комплектации (то есть за которые не нужно дополнительно платить) это люк с электроприводом, рейлинги на крыше, круиз-контроль (устройство, обеспечивающее движение с постоянной заданной скоростью — спасает от штрафов за превышение и экономит топливо), центральный подлокотник для пассажиров на заднем сидении, камера заднего вида, бесключевой доступ. А у электроверсии — еще очечник и тонировка задних стекол! Но при всем этом — ручная регулировка сидений даже у водителя.

Кстати, многие удивляются, почему только начали выпускать — и уже «тройка» в индексе. На самом деле эта цифра обозначает не очередность, а класс автомобиля. Решат на «Москвиче» выпускать, например, машинки поменьше — будет «единичка», замахнутся на ширь и мощь — поставят «пятерку».

Цены на автомобили Москвич-3 в разной комплектации

Механика 1 970 000 рублей

Вариатор 2 035 000 рублей

Электромобиль 3 500 000 рублей

Где официально купить Москвич-3 с 3 марта 2023

Москва

Санкт-Петербург

Волгоград

Воронеж

Екатеринбург

Ижевск

Казань

Кемерово

Краснодар

Красноярск

Набережные Челны

Нижний Новгород

Новосибирск

Омск

Оренбург

Пермь

Ростов-на-Дону

Самара

Саратов

Ставрополь

Тюмень

Уфа

Челябинск

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