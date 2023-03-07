Откровения брошенной дочери Аркадия Укупника: «Отец не был на моей свадьбе и ни разу не видел внучку»

В этом году Аркадию Укупнику исполнилось 70 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аркадий Укупник, исполнивший в свое время гимн всех холостяков «Я на тебе никогда не женюсь», уже трижды отец и, как оказалось, трижды дедушка! Артист, которому недавно стукнуло 70 лет, воспитывает 11-летнюю дочь Софью, но совершенно не общается с внуками. По крайней мере с малышкой, которую три года назад родила его средняя дочь Юнна Никитина. Об этом сама наследница рассказа в интервью KP.RU.

Юнне Никитиной 34 года. Дочь Укупнику подарила вторая супруга Марина Никитина, от которой он ушел к нынешней возлюбленной Наталье Укупник, став примерным отцом и семьянином. Поддерживать связь со старшей дочерью, как и с первым сыном Григорием от Ольги Лельчук, удавалось навсегда, поэтому не заладились и отношения с внучкой.

У Григория уже двое детей ФОТО: соцсети

- Я не могу сказать, какой он дедушка, потому что с моей дочерью он не знаком. В марте ей будет три года. У нас просто есть свои нюансы в общении. Последний раз мы с отцом виделись около года назад. Решали имущественно-квартирные вопросы. С его дочерью Софией я тоже не общаюсь, к сожалению, - призналась Юнна Никитина KP.RU.

Дочь «главного холостяка страны» уже второй раз замужем, но отец с ее супругом даже не знаком. Под венец он Юнну не водил, потому что ни на одной из свадеб даже не был. На первую красавица родных не звала, вторую не праздновала. Да и оба раза женихов она выбирала на перекор отцовским советам.

- В юности главные советы от отца были относительно того, что лучше выходить замуж за мужчину постарше. Естественно это должен был быть мужчина, который сможет обеспечить. Он аргументировал это тем, что женский век короток. Если ровесник, то это плохо, потому что потом он начнет интересоваться девушками помоложе, - вспоминает в разговоре с «КП» наставления отца Юнна.

Первый муж Никитиной оказался ровесником, плюс к этому еще и актером, что, по ее словам, тоже очень плохо для брака. Второй, нынешний, супруг и вовсе на два года младше, но уже художник, как и сама Юнна. Три года назад у этой пары и появилась дочка – третья внучка Укупника. Первые две артисту подарил старший сын Григорий.

Дочери Юнны уже три годика, но с дедушкой она не знакома ФОТО: предоставлено КП

- С Гришей у нас теплые отношения. Года четыре назад он переехал из Германии в Москву. Я была у него на свадьбе, знакома с его дочкой, женой. Стараемся поддерживать связь. У Гриши есть старшая дочка от первого брака и сейчас у него есть маленькая дочка от второй жены. Так что Аркадий Семенович уже трижды дедушка, - отмечает дочь Укупника. - У отца есть своя семья, которая в приоритете. Старшие дети уже взрослые. Мы как-то сами свою жизнь выстраиваем.

Если заглянуть в соцсети Аркадия Укупника, то можно заметить, что тот к своим 70 годам действительно остепенился. Вместе с младшей дочерью он играет, готовит завтраки и даже гуляет с собакой. Где находится его паспорт, который в «гимне холостяков» требовалось съесть перед загсом, остается только догадываться.

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