Вопрос дня: Почему не удается приучить людей заранее думать о пенсии? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Олег Смолин, первый зампред Комитета Госдумы по науке:

- Чтобы копить на пенсию, нужны деньги. Многим просто не из чего откладывать. А те, у кого деньги есть, на старость копят. Только не в пенсионные фонды вкладывают, а хранят на депозитах - в долгой перспективе так выгоднее.

Роман Русинов, автогонщик, победитель серии Ле-Ман:

- Я думаю, многие вообще не привыкли думать о будущем. Возьмем даже не пенсии - я в силу профессии привык страховать жизнь от всяких переломов. Стоит недорого, а в случае травмы можно получить большую сумму. Но ведь и этого люди не делают, а потом сломанная нога становится дорогой проблемой, потому что бесплатно хорошо не лечат.

Олег Котов, космонавт и Герой России:

- Да люди вообще не особо разбираются в пенсионной системе. Накопительные баллы, частные фонды, инвестиции… Для многих это сложно, они даже не понимают, сколько будут получать в старости и как на это повлиять. Властям надо разъяснять, упрощать для людей всю эту громоздкую конструкцию.

Виталий Плотников, директор НПФ «Первый национальный пенсионный фонд»:

- Я вас удивлю, но в мире вообще никто не копит на пенсию. А 90% частных пенсионных фондов живут не за счет сознательных людей, а за счет корпоративных программ. Это когда работодатель сам думает о своих сотрудниках. Насильно заставить человека копить практически невозможно. Можно было бы через профсоюзы заставить бизнес копить для работников, но в нашей стране это вряд ли получится.

Алла Кашкинова, пенсионерка из Москвы:

- А почему вы думаете, что люди не копят? У меня и у всех знакомых что-то да отложено. У кого на зубы, у кого на лечение болячек. Все же понимают, что на одну пенсию сложно прожить. Мне кажется, наше советское поколение как раз подготовилось к пенсии, а нынешняя молодежь, наоборот, совершенно не умеет копить.