Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика18 ноября 2022 10:37

Гаагский суд признал Украину главным преступником по делу "Боинга" МН17

Такой логический вывод, как считает наш колумнист KP.RU Николай Варсегов, лежит на поверхности
Николай ВАРСЕГОВ
Николай ВАРСЕГОВ
Николай Варсегов на месте крушения "Боинга" МН17

Николай Варсегов на месте крушения "Боинга" МН17

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Напомним, что изначально главным озвученным доказательством поражения малайзийского «Боинга» ракетой из российского «Бука» были снимки с американских спутников. Однако же, за все эти годы следствия американские космические снимки почему-то никому предъявлены не были? Хотя сомнения быть не может в наличии таких снимков, ибо спутники НАТО не могли не следить за районом, где шли наиболее боевые действия.

Потому вывод напрашивается ясный - когда американцы внимательно изучили снимки, поняли, что второпях погорячились, что снимки-то явно не в пользу версии о ракете из российского «Бука». А потому американцы попытались выкрутиться: мы-де снимали секретной аппаратурой, оттого показать не можем. ...Так у вас же не требуют показать нам секретную аппаратуру, вы покажите снимки. Нет, говорят они, секрет!

В общем отмазка для дураков. Ныне, к слову сказать, всяких американских снимком из космоса над территорией СВО в инете пруд пруди.

Ну раз главное доказательство российской вины - снимки из космоса - так и не появилось, в ход пошли украинские телефонные прослушки якобы переговоров лиц, перевозящих «Бук» на Донбасс.

Что такое украинские прослушки, то отдельная тема. Верить в подлинность тех прослушек то же самое, что верить голосам из телефона: «С вашего счета снимают деньги. Срочно скажите данные вашей карты».

Однако ж, за неимением серьезного доказательства по делу о сбитом боинге, голландский суд вынужден был поверить (как бы) и прослушкам, и кучам различных фото — такого же сомнительного происхождения, как прослушки.

Вот как пишет про то «независимая» их пресса: «В частности, еще раз были продемонстрированы фотографии и видео «Бука» на пути его следования от границы с Россией до Снежного, а также проиграны записи телефонных разговоров пророссийских сепаратистов, в которых многократно упоминается «Бук», в том числе в привязке к местам, где он был снят на фото и видео очевидцами».

И вот спрашивается: они хоть немножко «включают голову», оглашая этакое? Ведь получается, что украинская сторона, все слушая и фотографируя, вела этот «Бук» от самой границы до Снежного, буквально глаз с него не спуская. Понятно, что если так, то СБУ обо всем докладывала на самый верх и президенту Петру Порошенко. И там наверху украинском, всё зная, видя, вместо того, чтобы запретить полеты над Снежным, где засветился «Бук», целенаправленно и цинично запускают тот малайзийский лайнер на его верную погибель. Запускают с одной лишь целью, что ополченцы обязательно по ошибке его собьют. И Украина тут же во всем обвинит Россию.

Ну эта же украинская кровавая провокация, из всего озвученного на суде, выползает на самую поверхность. Но почему в таком случае голландский суд признал виновными только тех, которые — как следует из вердикта — сбили лайнер по ошибке. Но почему же голландский суд не осудил настоящих преступников, которые специально направили на погибель лайнер в зону обстрела «Буком»?

А возможно, голландский суд, понимая, что доказательств весомых в том деле нет, не стал и заморачиваться вот тем вопросом, который лежит сейчас на поверхности.

КАРТИНА ДНЯ