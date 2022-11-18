Гаагский суд признал Украину главным преступником по делу "Боинга" МН17

Николай Варсегов на месте крушения "Боинга" МН17 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Напомним, что изначально главным озвученным доказательством поражения малайзийского «Боинга» ракетой из российского «Бука» были снимки с американских спутников. Однако же, за все эти годы следствия американские космические снимки почему-то никому предъявлены не были? Хотя сомнения быть не может в наличии таких снимков, ибо спутники НАТО не могли не следить за районом, где шли наиболее боевые действия.

Потому вывод напрашивается ясный - когда американцы внимательно изучили снимки, поняли, что второпях погорячились, что снимки-то явно не в пользу версии о ракете из российского «Бука». А потому американцы попытались выкрутиться: мы-де снимали секретной аппаратурой, оттого показать не можем. ...Так у вас же не требуют показать нам секретную аппаратуру, вы покажите снимки. Нет, говорят они, секрет!

В общем отмазка для дураков. Ныне, к слову сказать, всяких американских снимком из космоса над территорией СВО в инете пруд пруди.

Ну раз главное доказательство российской вины - снимки из космоса - так и не появилось, в ход пошли украинские телефонные прослушки якобы переговоров лиц, перевозящих «Бук» на Донбасс.

Что такое украинские прослушки, то отдельная тема. Верить в подлинность тех прослушек то же самое, что верить голосам из телефона: «С вашего счета снимают деньги. Срочно скажите данные вашей карты».

Однако ж, за неимением серьезного доказательства по делу о сбитом боинге, голландский суд вынужден был поверить (как бы) и прослушкам, и кучам различных фото — такого же сомнительного происхождения, как прослушки.

Вот как пишет про то «независимая» их пресса: «В частности, еще раз были продемонстрированы фотографии и видео «Бука» на пути его следования от границы с Россией до Снежного, а также проиграны записи телефонных разговоров пророссийских сепаратистов, в которых многократно упоминается «Бук», в том числе в привязке к местам, где он был снят на фото и видео очевидцами».

И вот спрашивается: они хоть немножко «включают голову», оглашая этакое? Ведь получается, что украинская сторона, все слушая и фотографируя, вела этот «Бук» от самой границы до Снежного, буквально глаз с него не спуская. Понятно, что если так, то СБУ обо всем докладывала на самый верх и президенту Петру Порошенко. И там наверху украинском, всё зная, видя, вместо того, чтобы запретить полеты над Снежным, где засветился «Бук», целенаправленно и цинично запускают тот малайзийский лайнер на его верную погибель. Запускают с одной лишь целью, что ополченцы обязательно по ошибке его собьют. И Украина тут же во всем обвинит Россию.

Ну эта же украинская кровавая провокация, из всего озвученного на суде, выползает на самую поверхность. Но почему в таком случае голландский суд признал виновными только тех, которые — как следует из вердикта — сбили лайнер по ошибке. Но почему же голландский суд не осудил настоящих преступников, которые специально направили на погибель лайнер в зону обстрела «Буком»?

А возможно, голландский суд, понимая, что доказательств весомых в том деле нет, не стал и заморачиваться вот тем вопросом, который лежит сейчас на поверхности.