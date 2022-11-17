Внезапный вывод из приговора по делу о сбитом малазийском "Боинге" МН17: Суд в Гааге признал правду про конфликт на Украине

Малазийский "Боинг", совершал рейс МН17 из Амстердама в Кула-Лумпур и был сбит 17 июля 2014-го в небе над Донбассом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Судья окружного суда Гааги Хендрик Стинхейс сегодня начал оглашать решение суда по делу о катастрофе малазийского "Боинга", совершавшего рейс МН17 из Амстердама в Кула-Лумпур и сбитого 17 июля 2014-го в небе над Донбассом.

В общем и целом, судья Стинхейс своим решением никого не удивил. Заявление, что ракета комплекса "Бук" отправившая на тот свет 298 пассажиров и членов экипажа, была выпущена из района н.п. Первомайское, находившегося в то время под контролем ДНР, укладывалось в "правильную" версию, просто, как костюмчик на манекене, было ожидаемым.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Выводы суда

Решил судья считать доказанным и то, что ЗРК "Бук", из которого был сбит MH17, привезли из России на Украину, а потом вывезли обратно. Правда, тут случился первый сбой – менэйр (обращение к мужчине в Нидерландах – прим. авт.) Стинхес не стал позориться до конца и постарался сохранить чистым и незапятнанным хотя бы кусочек судейской мантии. Он отметил, что "действия экипажа ЗРК установить невозможно, также непонятно, кто дал команду о запуске ракеты". Что касается обвиняемых, то здесь судья также не во всем согласился с прокуратурой, утверждавшей, что они были единой группой, но признал, что они имели отношение к запуску ракеты из "Бука". Напомним, обвиняемыми по делу, которых судят в заочном режиме, проходят трое граждан России - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также один украинец - Леонид Харченко из "ГРУ ДНР". В итоге Гиркина, Дубинского и Харченко признали виновными убийстве 289 человек, а Пулатова суд признал невиновным и отклонил требование прокуратуры применить к нему тюремное заключение в виде наказания. Правда, выполнить это требование прокуратуры было бы крайне затруднительно, а то и просто невозможно, поскольку Пулатов умер в прошлом году. А вот трех остальных обвиняемых суд заочно приговорил к пожизненному заключению.

Судья явно оказался в затруднительном положении и пытался выпутаться из противоречий в доказательно базе, как только мог. Но мог не очень много. Щаг влево, шаг вправо конвой считает побегом, прыжок на месте – провокацией, и стреляет без предупреждения. Поэтому в вердикте говорится, что самолет был сбит "Буком" и "ополченцами ДНР", и тут же делается вывод, что малазийский сбили по ошибке, потому что целью был другой военный самолет. Ой, а какой? А где он летал? Когда? И откуда взялся? Но суд эти мелочи не интересуют.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Половинчатый вердикт

Половинчатость решения суда проявилась и в отдельном абзаце по поводу участия российского концерна "Алмаз-Антей", который, напомним, провел исследования и даже натурный эксперимент с макетом фюзеляжа "Боинга" в натуральную величину. "Алмаз-Антей" признан компетентным по делу MH17, но суд отметил его связь с российскими властями, поставив под сомнение убедительность его выводов. Был ли концерн нравственной организацией, уподобившись Остапу Бендеру, похоже, спросил себя голландский судья, и сам себе ответил на этот вопрос. То есть фактические данные и доказательства, точные науки и доказательность суд во внимание не принял ни в какой степени.

Это все вполне ожидаемо. Суд просто не мог признать Россию невиновной, потому что все восемь лет и его, и общественное мнение на Западе бездоказательно накачивали отборной русофобией и бездоказательными, высосанными из соцсетей и пальца обвинениями России. Тем более, никто из обвиняемых в страны "цивилизованного Запада", где закон по-настоящему, что дышло, вряд ли соберется поехать. А их решения для нас никакой силы не имеют. Тем более, если речь идет о таком "прозрачном" и "непредвзятом" процессе.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Конфликт на Донбассе признан "немеждународным". Что это значит?

Но вот один вывод суда прозвучал буквально громом с ясного неба. Суд пришел к выводу, что речь в деле идет о немеждународном вооруженном конфликте между государством и группировкой. И, хотя позже судья оговорился, что, дескать, конфликт может быть признан и международным, "если одной из сторон управляет государство", а, по мнению все того же Хендрика Стинхейса, "Россия имела влияние на ополченцев ДНР". С одной стороны, влияние – это все-таки не конкретное управление процессом. А с другой – конфликт может быть признан, а может быть и не признан таковым, то есть международным.

И тут есть нюансы. Вот эта формулировка суда – конфликт между государством и группировкой – она является просто идеальным определением гражданской войны. Что там у нас говорят авторитетные в среде либералов и ценителей международных демократических ценностей источники на этот счет. Вот, например, Википедия: "Гражданская война - наиболее острая форма разрешения накопившихся социальных противоречий внутри государства, которая проявляется в виде крупномасштабного вооружённого противостояния между организованными группами или, реже, между нациями, входившими в состав ранее единой страны". Два региона страны вышли из подчинения государственной власти, которая перестала быть легитимной, поскольку осуществила госпереворот, и вошли в состояние вооруженного конфликта с новым государством. А вот вам еще одно определение от столпа современной американской политологии, специалиста по политическому насилию Джеймса Фирона: "Гражданская война - насильственный конфликт внутри страны, борьба организованных групп, которые стремятся захватить власть в центре и в регионе, или стремятся изменить государственную политику". В яблочко!

Классическая гражданская война, а не вторжение России на Украину, как твердил все прошедшие восемь лет Киев, обвиняя Россию. И это признал суд в Гааге, а не в Москве или в Воронеже. Зеленский и Порошенко неожиданно получили по мордасам от европейского правосудия там, где совершенно этого не ожидали.

А что касается помощи со стороны России, то Москва и не отрицала этого. Были гуманитарные конвои, была помощь тысячами добровольцев и т.д. В период Гражданской войны в Испании республиканцев против каудильо Франко, обеим сторонам также помогали из-за границы. И не одна стран, а очень многие. Германия была на стороне Франко, а СССР и многие европейские государств - республиканцам. Что не изменило статус той войны и не превратило ее из Гражданской в какую-то иную.

А во всем остальном ничего интересного. Как и следовало ожидать.