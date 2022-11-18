Раскрыты намерения Ксении Собчак в уголовном деле о вымогательстве: "Помогать никому не собирается"

Ксения Собчак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пока Ксения Собчак раскланивается перед главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым за провинившихся сотрудников, сами они находятся в СИЗО и не намерены признавать свою вину. Коммерческий директор ведущей Кирилл Суханов и экс-главред глянцевого журнала Tatler Ариан Романовский, которые вместе вели Телеграм-канал "Тушите свет" и якобы вымогали 11 миллионов у главы "Ростеха" за блок на негативные публикации, были задержаны 26 октября при получении денег. А в начале ноября в камеру попал еще один обвиняемый - администратор канала Тамерлан Бигаев. Причем, его вызвали на допрос в качестве свидетеля, но в процессе беседы с правоохранителями статус изменился.

Сама Собчак продолжает настаивать, что не имеет никакого отношения к оскандалившемуся Телеграм-каналу, хотя адвокаты задержанных в один голос утверждают обратное: со всеми тремя сотрудниками были заключены договоры, по которым они выполняли непосредственные распоряжения Ксении Анатольевны. В своих публичных извинениях ведущая заявила, что "ребята искренне сожалеют о произошедшем", намекнув на то, что они признали вину. Но адвокат одного из обвиняемых, Тамерлана Бигаева, с этим категорически не согласна.

- Для меня такая позиция Ксении Анатольевны выглядит странно, - ответила на звонок KP.RU Кристина Цыпкало. - Фактически она намекнула на свою непричастность к данному Телеграм-каналу. Судить, почему она так сказала, я не могу. Со своей стороны, могу лишь сказать, что Тамерлан никакого преступления не совершал, денег не вымогал, вину свою не признает и не собирается. Зачем ему оговаривать себя? На сегодняшний день каких-то объективных доказательств о причастности моего подзащитного нет. Он просто был редактором Телеграм-канала. Никаких переговоров по "Ростеху" он не вел и вообще ничего об этом не знал. У Бигаева были договорные отношения с Ксенией Анатольевной, которая в договоре указана продюсером, и он просто выполнял задания по размещению новостей светской хроники.

- Неужели Бигаев согласовывал с Собчак каждый пост? Она ведь такая занятая.

- Насколько я знаю, по договору сотрудники не могли сами размещать посты и заниматься "самодеятельностью", все новости согласовывались. Но с кем конкретно они их согласовывали, я не знаю.

- Двое других обвиняемых - Суханов и Романовский - в понедельник обжалуют арест, будут просить выпустить их из-под стражи. А как же ваш подзащитный?

- Мы тоже будем обжаловать. Но Тамерлана задержали позже, и апелляционная жалоба была подана позже. Поэтому суд еще не назначен - ждем заседания. Мы также подавали жалобу и в прокуратуру по поводу неправомерного возбуждения уголовного дела. Мы считаем, что здесь нет оснований для статьи о вымогательстве.

- А Ксения Собчак связывалась с вами или близкими Бигаева, может, предлагала помощь?

- Нет, ни мне, ни родным Тамерлана она не звонила. Я с родственниками на связи. И насколько мне известно, Тамерлана поддерживают только друзья и коллеги-журналисты.

- А вам не кажется, что Собчак будет в первую очередь помогать своему личному помощнику Кириллу Суханову?

- Я не знаю, какая у нее будет позиция. Но судя по ее посту, она и ему не собирается помогать. Собчак никого не выделяла, просто перечислила задержанных сотрудников.

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