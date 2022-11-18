У нового внедорожника мощность 163 «лошадей». Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В продаже появились первые российские электромобили-внедорожники. Они выпускаются под маркой Evolute i-JOY на автозаводе «Моторинвест» в Липецкой области.

- Машин на тест-драйв пока нет, но они есть в нашем шоу-руме, можно посмотреть, произвести предоплату, и недели через две автомобиль будет доставлен, - сказали kp.ru в одном из дилерских центров предприятия.

У нового внедорожника мощность 163 «лошадей» и запас хода от одной электрозаправки - 407 км. Выглядит вполне современно — панорамная крыша, круговой обзор видеокамер, электропривод сидений, в салоне масса огоньков и электроники по последней китайской моде. Рекомендованная цена — 3 490 000 руб. Правда, с учетом госсубсидии электромобиль при покупке в кредит для некоторых категорий граждан (например, если это первый автомобиль или есть в семье дети младше 18 лет) можно приобрести за 2 565 000 рублей.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Ранее, примерно месяц назад, в продажу поступил другой липецкий автомобиль - седан Evolute i-PRO. Достаточно мощная машина в 150 лошадиных сил, запаса батареи хватает на 433 км, но по комплектации попроще, чем внедорожник. Рекомендованная цена у него - 2 990 000 руб., а с учетом возможной скидки в рамках госсубсидии — 2 065 000 руб.

Гарантийный срок на электромобили Evolute составляет три года или 100 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Кстати, чем еще хороши «электрички» - за них не нужно платить транспортный налог.

Evolute i-Joi (на втором плане) и Evolute i-Pro (на первом плане). Фото: Александр Рюмин/ТАСС

- Производство электромобилей Evolute началось 28 сентября 2022 г., - сообщили kp.ru в ООО «Моторинвест». - Производственный цикл включает сварку, окраску, сборку. На первом этапе будет производиться крупноузловая сборка из узлов, поступающих от различных китайских компаний, а с будущего года выпуск многих из них будет локализован.

Как сообщили на заводе, собрано уже примерно 400 автомобилей Evolute i-PRO. Приступили к сборке Evolute i-Joy и на очереди другие модели - минивэн i-Van, кросс-купе i-Jet и еще один кроссовер, его точное название пока не утверждено.

Все, что «на очереди» - это программа будущего года. А до конца этого года завод готов выпустить 2 тыс авто. Максимальная же производительность — 100 тыс автомобилей в год. Предприятие даст работу 2000 сотрудников.