Каждодневный труд и капля везения: успех в балете по рецепту Светланы Свинко

Мы встретились с известной российской балериной — солисткой Санкт-Петербургского государственного академического театра балета им. Л. Якобсона Светланой Свинко, чтобы поговорить о театральной «кухне», годах учебы, любимом спектакле и планах на будущее.

– На ваш взгляд, балет — это все-таки больше спорт или искусство? Когда вы выходите на сцену, вы готовитесь прожить чью-то судьбу или сосредоточены на технической стороне?

– Балет — это, конечно же, искусство! Балетный спектакль — как картина в художественной галерее, только живая. Да, может быть, для танцовщика в какой-то степени присутствуют элементы спорта, но только в рабочем процессе, в момент репетиций, когда раз за разом приходится повторять один и тот же элемент, чтобы довести его до совершенства. Так делают, например, гимнасты, которые готовят свою программу к соревнованиям. Но все эти сотни и тысячи повторений — ради одной цели, чтобы, выйдя на сцену, танцовщик рассказывал историю своего героя, а не просто выполнял последовательность технических элементов. Я много работаю в зале, чтобы отрепетировать партию, довести все движения до идеала, а выходя на сцену, уже не задумываюсь, как делать тот или иной элемент, а погружена в образ моей героини, хочу прожить ее судьбу в течение всего спектакля.

– О балете мечтает почти каждая девочка. Пробуют учиться балету сотни и тысячи, а выходят на большую сцену — единицы. Как вообще приходят в балет, как идет отбор? Есть ли стандарты внешности?

– Многие мамы хотят, чтобы их дочери стали балеринами, поэтому с ранних лет отдают детей в различные танцевальные студии. Первый отсев девочек происходит, когда они приходят поступать в профессиональное учебное заведение. Отбор происходит в несколько этапов. Сначала смотрят на физические и внешние данные, затем танцевальность и координацию, и последнее — медицинское обследование. К физическим данным относятся выворотность, красивая стопа, гибкость, растяжка и высота прыжка. К внешним данным — правильные пропорции, длина рук, ног, шеи, соотношение размера головы к пропорциям тела, удлиненная форма мышц ног.

Следующий отсев происходит во время учебы: немногие выдерживают тяжелые физические нагрузки, справляются с учебной программой. В процессе взросления, естественно, изменятся внешний вид, кто-то не справляется с лишним весом, у некоторых проявляются проблемы со здоровьем, травмы. Далеко не все, кто пришел в училище, доходят до выпускного класса и идут на работу в театр. Поэтому даже тот танцовщик, кто впервые вышел на профессиональную сцену, — очень целеустремленный, трудолюбивый человек, который посвятил балету годы своей жизни.

– В какой момент вы поняли, что ваше увлечение балетом — это серьезно и навсегда. Много ли слез было пролито? Кто поддерживал вас на этом пути?

– Мне кажется, как только я начала заниматься танцами, поняла, что это на всю жизнь. Чаще всего детей поступать в хореографическое училище приводят родители, у меня это было собственное осознанное решение.

Учеба в Красноярском хореографическом училище давалась нелегко, каждодневные физические нагрузки, куча домашнего задания, утром рано встаешь, ведь до училища час езды на автобусе, вечером поздно возвращаешься, то, что задавали по школьным предметам, иногда приходилось делать на переменах или в перерыве между балетными уроками и какими-то репетициями. Конечно, усталость накапливалась и иногда выходила со слезами. Но я видела цель и каждый день шла к ней. Мечта о большой сцене давала силы!

В первый год работы тоже было сложно. До 18 лет я всегда жила с родителями, а поступив на работу в Новосибирский театр оперы и балета, я не просто жила одна, да и еще в чужом городе, где у меня не было ни знакомых, ни родственников.

Главной моей поддержкой всегда были родители, мы до сих пор часто созваниваемся, я всегда могу попросить их о помощи и о совете.

– Ваше первое место работы — Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Меньше чем за год вам удалось пройти путь от артистки кордебалета до ведущей балерины: как?!

– Я очень много трудилась, и, конечно же, не обошлось без везения. Первые пару месяцев я стояла в «глухом» кордебалете, но позже мне стали давать репетировать какие-то сольные партии: «двоечки», «троечки», «четверочки», но все равно я оставалась в запасе и танцевала в кордебалете. Однажды девочка, которая стояла в четверке в балете «Баядерка», получила травму на репетиции прямо в день спектакля. Так как я заранее выучила эту роль и хорошо зарекомендовала себя, меня тут же поставили на ее место. Спектакль прошел очень хорошо, меня похвалили. И дальше мне постепенно начали давать более сложные и ответственные партии. Так и начался мой путь от кордебалета до солистки.

– В жизни любого артиста гастроли занимают особое место. Несмотря на колоссальные нагрузки это всегда новый творческий опыт, вызов, ведь надо выйти и быть убедительным перед абсолютно незнакомой публикой. Когда вы начали ездить на гастроли и какие поездки для вас являются наиболее памятными?

– Балет – это интернациональный вид искусства, он понятен всем народам мира, в этом его большой плюс. Русский балет любят по всему миру, поэтому часто приглашают в различные страны на выступления.

Мои первые гастроли состоялись спустя несколько месяцев с начала работы в Новосибирском театре, я вошла в основной состав труппы для поездки в Корею. Мы показывали «Щелкунчик» в Сеуле. Это была первая моя поездка за границу. В Сибири уже лежал снег, но погода в Корее больше напоминала осеннюю. Там было безумно красиво, везде уже готовились к новому году, повсюду красиво украшенные елки, куча гирлянд, ощущение праздника на каждом углу.

Памятным для меня является участие в Закрытии Зимних Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 году. Мы выступали на сцене стадиона BC Place, повсюду было много спортсменов и олимпийских медалистов. В такой атмосфере и танцуется как-то по-особенному! Это был очень интересный проект, я рада, что мне посчастливилось в нем поучаствовать.

В конце моего первого сезона в Новосибирске у нас были длинные гастроли в Париже, три недели мы выступали на сцене театра Шатле, показывали «Вечер балетов Баланчина», балеты «Баядерка» и «Лебединое озеро». Несмотря на плотный график репетиций и спектаклей, мне удалось увидеть Париж, погулять по музеям, насладиться европейской жизнью. Я считаю, что для балерины важна не только физическая подготовка, но и эмоциональная открытость, насмотренность произведениями искусства, картинками из жизни, общением с людьми. Все эти эмоции мы потом проживаем на сцене и дарим публике.

Потом были многочисленные поездки в страны Европы, выступала и в Азии: в Индии, Китае, Японии. Но, пожалуй, больше всего мне запомнились гастроли в Мадриде, где я впервые исполнила партию Одетты-Одиллии в балете «Лебединое озеро».

– Сегодня в вашем репертуаре ведущие партии в наиболее известных балетах XIX-XX веков. Как вы впервые получили свою главную роль? Что, на ваш взгляд, выделяет вас среди других балерин? Какие исполненные партии вам особенно дороги?

– Впервые главную партию в балете я исполнила уже на второй год своей работы. Эта была Фея Драже в балете «Щелкунчик». Мне повезло, в этот период в театре работал приглашенный педагог из Америки Ольга Кострицкая, и она помогла мне подготовить партию, отрепетировала со мной эту партию так, что я вышла на сцену без малейшего волнения, не допуская мысли, что у меня что-то может не получиться. Я просто танцевала и получала удовольствие.

Мне сложно оценить себя как балерину. Думаю, что мне повезло с педагогами в школе, заложившими крепкий «фундамент»: хорошо выученные руки, правильно поставленный корпус, вращение. Природа одарила меня хорошими физическими данными, но этого мало, очень важно правильно ими распорядиться как в годы обучения, так и на профессиональной сцене.

Все мои партии мне дороги, но больше всего я люблю балет «Лебединое озеро».

– В вашей биографии есть случай, когда на гастролях буквально за неделю вам пришлось выучить партию и экстренно заменить получившую травму балерину. Вы исполнили немного-немало Одетту-Одиллию из «Лебединого озера». Позднее эта партия еще не раз становилась поворотной в вашей судьбе. Вы вообще верите в судьбу или считаете, что упорным трудом можно свернуть горы?

– Вы сейчас задали мне этот вопрос, и я впервые поняла, что балет «Лебединое озеро», и правда, является для меня поворотным моментом в судьбе. Первый раз на гастролях в Мадриде, второй раз, когда меня пригласили станцевать его в Мариинском театре с труппой Театра балета имени Л. Якобсона, после чего руководитель театра А. Г. Фадеев предложил мне работу в Санкт-Петербурге.

Я не то чтобы верю в судьбу, но помимо труда, который ты вкладываешь в свое дело, должна присутствовать и капля везения. Мне, к счастью, повезло.

– Мы сегодня не раз говорили о том, что балет — это про самодисциплину. Как выглядит рабочий график артистов балета? Как удается совмещать его с обычной жизнью?

– Рабочий день артиста балета начинается с урока. В 11 утра весь состав труппы собирается в зале и занимается экзерсисом, чтобы подготовить тело к репетициям, держать его в хорошей физической форме. Потом начинаются репетиции: кордебалет занимается от двух до четырех часов в зависимости от спектаклей, которые стоят в репертуаре, а солисты репетируют час–полтора.

У меня график немного сложнее, ведь я еще и педагог-репетитор. После собственных репетиции, я начинаю репетировать со своими ученицами. Это дополнительно три-четыре часа работы в день.

Совмещать обычную жизнь и работу сложно, но возможно. Несмотря на плотный график, я успела получить высшее образование, закончив в 2021 году Академию русского балета им. А.Я. Вагановой по специальности «Педагогика балета». Сейчас я поступила на курсы «Дизайн интерьера». Свободного времени, конечно, остается немного, но нужно же развиваться, учиться чему-то новому.

– С 2018 года вы являетесь также и педагогом-репетитором, работаете с солистами и ведущими артистами Театра имени Якобсона. Чем вы стараетесь помочь танцовщикам? Как можно сформулировать ваше профессиональное кредо?

– Мне повезло в своей творческой деятельности поработать с замечательными педагогами и постановщиками, и те знания, которые они мне дали, я стараюсь передать своим ученицам.

Задача, которую я ставлю перед собой как педагогом — не просто «выдрессировать» ученицу танцевать определенную вариацию, а научить ее мыслить. Важно двигаться осмысленно, а не как механическая кукла, важно понимать, какие мышцы используются для исполнения движений, но главное — какой художественный смысл они несут, ведь хореограф при постановке спектакля наполняет смыслом и эмоцией каждое движение.

– Балет — не только безукоризненная пластика, часто это травмы и болезни. Часто ли состояние здоровья ставит крест на карьере танцовщика? Что приходилось преодолевать вам и может ли быть балет без травм?

– Зачастую травмы возникают при неправильной работе. Еще в школе педагог мне всегда говорил, что каждое движение нужно выполнять «как написано в методичке», тогда ты сможешь долго танцевать и избежать травм. Этих принципов я придерживаюсь по сей день!

Конечно, организм изнашивается за время работы, возникают какие-то хронические заболевания, ну, а серьезные травмы возникают чаще всего по причине плохой физической подготовки. Чтобы этого избежать, каждый артист балета должен выполнять утренний экзерсис — урок, который позволяет подготовиться к репетициям, разогреть мышцы, поддерживать свой физический тонус.

Танцевать без травм можно, главное, хорошо готовить свое тело к репетициям и выступлениям, никогда не «приспосабливаться», исполняя какое-то движение, а исполнять его строго по правилам и вовремя обращаться за помощью к специалистам, если возникают проблемы со здоровьем.

– Рецензии на ваши последние выступления в Большом звучат, как музыка: «Великолепная Светлана Свинко и в танце, и в игре покоряет продуманностью роли, красивыми лебедиными руками-крыльями, первоклассным фуэте, которое балерина крутит по всем правилам, практически не сходя с одной точки». Для любой российской балерины Мариинка и Большой театр — это заветная мечта. Вы не раз выступали на этих легендарных сценах. А как это стало возможным?

– Наверное, здесь мне как раз-таки повезло. Театр балета им. Л. Якобсона — это очень сильная труппа, которую часто приглашают выступать на лучших сценах России и мира. Конечно, для артиста это неописуемое счастье — хоть раз в жизни выступить на исторической сцене Большого и Мариинского театров, там, где выступали и продолжают выступать мировые звезды русского балета. Для нашего театра выступление на сцене Большого театра было очень долгожданным, из-за пандемии поездка откладывалась несколько раз. И, наконец, в этом году все состоялось! Я выступала на сцене Большого театра, до сих пор не могу в это поверить. Много пришлось сил вложить, чтобы подготовиться к этим выступлениям, но, судя по таким прекрасным отзывам, все было не зря.

– Как долго длится век балерины? После завершения карьеры жизнь, конечно, же не заканчивается. Чем вы планируете заниматься, когда решите оставить большую сцену?

– У всех по-разному, по разным причинам кто-то заканчивает карьеру рано из-за травм, кто-то выбирает семью, а кому-то удается танцевать и до 50 лет.

Я бы хотела работать как можно дольше. В данный момент, я нахожусь в том возрасте, когда у артиста балета начинается пик карьеры, когда ты уже физически созрел и набрал большой опыт. Поэтому я хочу как можно больше выходить на сцену, участвовать в балетных фестивалях, работать с различными хореографами.

Что касается завершения карьеры, я уже получила педагогическое образование и думаю, что займусь преподавательской деятельностью, буду обучать детей и репетировать с артистами, подготавливать их к выступлениям на сцене. А может, вообще, решусь на что-то кардинально новое для себя. Но пока я еще сильно об этом не задумываюсь. Пока танец для меня — главное!