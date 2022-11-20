Три миллиона русских и «форточка» в мир: 8 причин почему России так важно — кто станет президентом Казахстана

В Казахстане прошли выборы президента Фото: REUTERS

Появились первые результаты экзит-полов (опросов на выходе с избирательных участков) после прошедших в воскресенье, 20 ноября, выборов президента Казахстана.

Их разрешалось публиковать лишь с наступлением полночи по астанинскому времени. Полночь наступила.

И что же? Карета казахстанских властей превратилась в тыкву? Наоборот! Стала еще крепче и стремительней.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, судя по экзит-полам, набирает 82% голосов. Очень много. Можно сказать, железобетонный результат. А это значит, что Токаев почти наверняка остается президентом Казахстана на 7 лет (раньше в этой стране президентский срок равнялся 5 годам).

Любопытно, что у Токаева было 5 соперников. Но никто из них не перепрыгнул планке в 2-3%.

А второе место занял … кандидат «Против всех». В этой графе поставили галочку 5% избирателей!

Почему России важно, кто победит на президентских выборах в Казахстане?

1. Потому что выборы 20 ноября в Казахстане особенные. Президент там впервые избирается сразу на 7 лет. Это много. Больше всего шансов у действующего президента Касыма-Жомара Токаева. Который уже пообещал, что если его выберут, переизбираться через 7 лет на новый срок он не будет.

2. Потому что Казахстан — крупнейшая (после самой России) экономика в СНГ. Крупнейший (опять после России) нефтегазовый экспортер. И торговый партнер России. Это и самая крупная по площади республика бывшего СССР (после России) — 2,7 миллиона квадратный километров. Понятно, что отношения с таким соседом Москве очень важны.

Фото: REUTERS

3. Потому что в Казахстане живут 3 миллиона этнических русских (это 15% населения). Русский язык — не государственный, но второй официальный.

4. Потому что граница России с Казахстаном - 7,5 тысяч километров — самая протяженная сухопутная граница в мире! Поэтому для России категорический неприемлемо, что бы Казахстан превратился в недружественную страну. Или ее сотрясали беспорядки. Это самое большое «подбрюшье» и «тыл» России. И очень важно, чтоб он был стабильным и дружественным.

Фото: REUTERS

5. Потому что Казахстан — военно-политический союзник России по ОДКБ (в который так же входит Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан). Как это работает в критических ситуациях, все увидели в январе 2022 года, когда Россия прислала в Казахстан по просьбе президента Токаева своих десантников для стабилизации политической обстановки. После чего беспорядки, возникшие в некоторых регионах Казахстана, в том числе в Алма-Ате, сразу пошли на спад.

6. Потому что Россия рассчитывает, что в условиях санкций Запада, Казахстан может стать одной из важных «форточек» для параллельного импорта.

Фото: REUTERS

7. Потому что президент Турции Эрдоган активно вовлекает Казахстан в свою организацию тюркского мира. Фактически — в прообраз или реинкарнацию Османской империи. Для России это повод насторожиться.

8. Потому что через Казахстан должен пройти самый короткий в Европу маршрут из Китая — через Россию — новый Шелковый путь.