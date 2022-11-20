«Они - не диаспора»: Что Токаев говорил о русских в Казахстане и «крымском сценарии» в своей стране

Касы-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Касы-Жомарт Токаев, побеждающий (по предварительным данным) на выборах президента Казахстана 20 ноября, станет главой страны на 7 лет. Срок немаленький. Многим в России хотелось бы понять — что может ждать в Казахстане в эти годы миллионы живущих там русских? Что думает Токаев о правах русских, русского языка, о переименовании русских названий на местные. И, наконец, о вероятности «крымского» или «донбасского» сценариев в Казахстане?

На все эти вопросы Касым-Жомарт Токаев ответил главному редактору «Комсомолки» Владимиру Сунгоркину, редактору отдела политики «КП» Андрею Седову и редактору «КП» в Казахстане Виктору Киянице в 2020 году.

Кстати, Токаев признался, что читает «Комсомольскую правду» уже 47 лет! Возможно, потому и решил ответить на ее довольно острые вопросы.

Вот что он сказал о казахстанских русских.

«ОНИ — НЕ ДИАСПОРА»

КП:

- Сколько русских сегодня живет в Казахстане и насколько защищены их права?

Токаев:

- По сути, казахстанцы, независимо от их этнического происхождения, считают себя единым народом, единой нацией. В Казахстане нет понятия «национальное меньшинство». В Казахстане проживает более 3,5 миллионов русских, их доля в общей численности населения достигает почти 19%. Русские, проживающие в нашей стране, неотъемлемая часть нашего народа, они пользуются всеми правами.

Недавно в одном из зарубежных аналитических материалов я наткнулся на формулировку «русская диаспора в Казахстане». Предупредил наших идеологов и аналитиков ни в коем случае не применять такие выражения, в корне противоречащие истинному положению вещей. Русские – это часть нашего народа, их вклад в становление и развитие Казахстана огромен и не подлежит забвению.

«ПОВАЛЬНОГО ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ НЕТ»

КП:

- Спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в 2019-м проехал по Казахстану, говорил с русскими гражданами Вашей страны. Многие из них отмечали такие тенденции, как переименование населенных пунктов, трудности при трудоустройстве славянского населения в органы власти.

Токаев:

- Повального переименования нет. Ряду населенных пунктов, улиц возвращают их исконные названия. Уходят в прошлое неблагозвучные наименования, топонимы, отражающие реалии советской эпохи и совершенно не популярные среди местных жителей, например, «Тепловозная» и «Приканальная».

Власть не ставит перед собой цель полностью убрать русские названия. Совсем недавно в Караганде появились улицы Григория Потанина (российский географ, публицист, исследователь Центральной Азии, - ред.) и Александра Затаевича (русский и советский музыкант, народный артист Казахской ССР, - ред.). Не могу согласиться с утверждением о дискриминации в отношении желающих поступить на госслужбу. Представители славянских и других этносов сегодня представлены в правительственных учреждениях, парламенте, маслихатах (местных представительных органах, - ред.). Русские вносят значительный вклад в развитие малого и среднего бизнеса, промышленность, сельское хозяйство. По Конституции, русский язык официально употребляется в государственных органах.

О «ДОНБАССКОМ» СЦЕНАРИИ ГОВОРЯТ ТОЛЬКО НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛИ

КП:

- С другой стороны, русские в Казахстане живут компактно – в северных и восточных регионах. Некоторые эксперты «делают прогнозы» о возможном повторении сценария Крыма или Донбасса в Казахстане.

Токаев:

- Такие прогнозы псевдоэкспертов не имеют под собой серьезной основы. Скорее они рассчитаны на дестабилизацию ситуации в Казахстане и подрыв добрососедских, союзнических взаимоотношений между нашими государствами. Такие прогнозы могут высказывать только некомпетентные люди, недоброжелатели, подпевающие чужим голосам.

ДОСЬЕ "КП"

Токаев Касым-Жомарт Кемелевич родился 17 мая 1953 года в Алма-Ате. Отец – писатель-фронтовик. Считается основоположником детективного жанра в казахской литературе.

Президент Казахстана окончил в 1975 году Московский госинститут международных отношений — МГИМО и поступил на службу в МИД СССР. Был направлен на работу в советское посольство в Сингапуре. В 1983 году прошел стажировку в Китае, после чего вплоть до 91-го года работал в посольстве СССР в Пекине.

В 1992 году стал замом министра иностранных дел Казахстана, а в 1994 году возглавил казахстанский МИД.

В 1999-м году стал премьером Казахстана. В 2007-м году был избран председателем Сената парламента.

С 2011-го по 2013 год Касым-Жомарт Токаев работал замом Генсекретаря ООН, Гендиректором отделения ООН в Женеве.

С 20 марта 2019-го года президент Казахстана.

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