Какие тайны скрывает потайной коридор в пирамиде Хеопса: Ученые впервые заглянули в неизвестность

В пирамиде Хеопса находят потайные помещения. Фото: Shutterstock

Скрытая полость, по сути, коридор, длиной 9 метров и высотой 2,1 метра была обнаружена еще в 2016 году. На неё указали ученые большого интернационального коллектива, работающие по проекту ScanPyramids (Сканирование пирамид). Коридор располагался на северной грани пирамиды Хеопса за входом (north face Chevron area), ведущим вглубь. На днях в торжественной обстановке при большом скоплении археологов, чиновников и журналистов в скрытую полость был введен эндоскоп – щуп с телекамерой, которая и позволила впервые посмотреть, что же там внутри.

Внутри ничего нет – в коридоре прибрано. Но он куда-то ведет. В пирамиде Хеопса то и дело находят потайные помещения, замурованные со всех сторон.

Нынешнее открытие власти называют одним из самых значительных, заинтересованы в продолжении работ и скорее всего дадут разрешение на дальнейшие исследования.

Ученые же ждут-не дождутся, когда Министерство туризма и древностей Египта (Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities) позволит им просунуть телекамеру в так называемую «Большую пустот» (Big Void) – таинственную камеру длинной примерно 30 метров, высотой – около 7 метров. Она скрытно тянется над Большой галереей — наклонном 46-метровом тоннеле, ведущем к Камере Царя.

И «Большую пустоту», и коридор высветили космические лучи - в прямом смысле слова. Они проявилась на снимках - своего рода фотографиях, сделанных с их помощью. Точнее – с помощью мюонов – элементарных частиц, потоки которых создают космические лучи, попадая в атмосферу Земли. Эта так называемая мюонная радиография или мюонное сканирование подобна рентгену. Мюоны легко проникают сквозь различные природные материалы и конструкции. Пронизывая плотные материалы и пустоты, они высвечивают их, по-разному рассеиваясь и отклоняясь в этих структурах.

Коридор, в который заглянули исследователи.

Энтузиасты возлагают большие надежды на скрытые полости. Например, не исключают, что в одной из них находится настоящая гробница Хеопса. А то и он собственной персоной. Ведь в камере царя, где следовало бы лежать фараону, никого нет. Возможно, она была построена для отвода глаз.

Наиболее впечатлительные исследователи рассчитывают даже на какие-нибудь инопланетные предметы, доставшиеся от пришельцев, в связях с которыми подозревают древних египтян.

Место, куда засунули эндоскоп.

Не исключено и разочарование. Вполне может статься, что «пустота» и в самом деле пусты. То есть, ничего не скрывают.

Согласно весьма здравым доводам скептиков, да и мнениям традиционно настроенных ученых, строители пирамиды могла размещать в полостях противовесы, необходимые для подъема тяжелых конструкций. Известно, что древние египтяне применяли подобные инженерные решения.

Схема расположения известных ходов, полостей и коридоров, включая «Большую пустоту».

Пустоты могли служить и некими конструктивными элементами, которые снижали нагрузку массивных элементов на каменную кладку входа.

Расположение коридора, в который заглянули.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Последнее из 7 чудес света

Пирамида Хеопса была построена более 4500 лет назад. Ее высота первоначально достигала 147 метров, ныне — 139. Периметр пирамиды — почти километр.

Пирамида Хеопса расположена на плато Гиза. Она единственное дошедшее до нас чудо из «Семи чудес света». Сложена примерно из 2 миллионов известковых блоков весом более 2 тонн каждый. Внутри пирамиды имеются и более массивные блоки — гранитные — весом в несколько десятков тонн.