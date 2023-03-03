ВКонтакте встречает плей-офф КХЛ тематическими активностями и призами

Бесплатные билеты на матч финала Кубка Гагарина, марафон на 225 тысяч шагов и vmoji с атрибутами любимых клубов

ВКонтакте совместно с Континентальной хоккейной лигой подготовила активности к старту одного из главных спортивных событий этой весны — плей-офф КХЛ, победителю которого достанется Кубок Гагарина. Болельщики смогут пройти марафон в «Шагах ВКонтакте», выиграть комплекты крутого мерча и главный приз — билеты на матч финальной серии турнира. Кроме того, все пользователи соцсети получат возможность обмениваться стикерами vmoji с хоккейными свитерами клубов и вместе болеть за любимые команды.

Чтобы принять вызов в «Шагах», необходимо отсканировать QR-код челленджа. Он будет выведен на экраны и кубы всех ледовых арен, где встретятся хоккеисты, и появится в официальных сообществах клубов ВКонтакте. С 1 по 31 марта участникам марафона надо будет пройти 225 тысяч шагов: по 15 тысяч за каждый год существования КХЛ — в этом году лиге исполнилось 15 лет.

Все прошедшие марафон получат уникальные виртуальные значки и будут участвовать в розыгрыше 10 призов: девяти пользователям достанутся комплекты мерча от КХЛ и ВКонтакте, а одному счастливчику — билет на двоих на любой матч финала Кубка Гагарина, который пройдёт в апреле. В подарок также войдут оплата проезда к месту проведения матча и проживание. Победителей выберут случайным образом среди участников вызова.

Ещё больше погрузиться в атмосферу спортивного события помогут уникальные vmoji. Для создания цифрового аватара в хоккейном образе пользователям достаточно зайти в раздел «Экстра» — там их ждут десятки свитеров с логотипами любимых клубов. Новые vmoji станут доступны всем пользователям в течение дня.

Кубок Гагарина — главный трофей Континентальной хоккейной лиги. За него соревнуются по восемь клубов из Западной и Восточной конференций КХЛ, которые набрали больше всего очков в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата. В сезоне 2022/2023 плей-офф стартует 1 марта и завершится 29 апреля.